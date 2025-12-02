У цих трьох пунктах Кремль не поступиться: про що Путін не домовлятиметься — ЗМІ

Примітно, що членство України в НАТО не входить до обов’язкових вимог Росії

Глава Росії Володимир Путін ніколи не відмовиться від трьох основних вимог під час укладання мирної угоди. Це передача Москві всій території Донбасу, обмеження ЗСУ, а також визнання Сполученими Штатами та Європою окупованих українських територій російськими.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на поінформоване анонімне джерело з-поміж російських чиновників.

Що потрібно знати:

Росія має три основні вимоги, які не можуть бути виключені з умов укладання миру

Вони включають передачу всієї території Донбасу, обмеження чисельності Сил оборони та міжнародне визнання належності захоплених територій Росії

Україна вважає ці три пункти своїми червоними лініями

Три стовпи Кремля

"Є три стовпи, по яких ми не підемо на компроміс. Перший — це територія Донбасу. Другий — обмеження чисельності Збройних сил України. Третій — визнання територій США та Європою, — заявив російський чиновник, який обізнаний з цього питання і говорив на умовах анонімності.

Путін ніколи не приховував своїх жорстких вимог, наголошують журналісти. Він прагнув захоплення всього Донбасу, включаючи спірну Донецьку область і Луганськ, що контролюється Росією.

"Він також закликав до "демілітаризації" України, що фактично зробило б країну беззахисною, та до остаточного мирного врегулювання, визнаного у міжнародному праві", – йдеться у матеріалі.

Разом з тим, за словами чиновника, Москва готова виявити гнучкість з деяких другорядних питань, таких як питання про сотні мільярдів доларів у російських активах, заморожених у Європі на початку війни.

Жодних конкретних подробиць щодо плану, який було скорочено до 20 пунктів у ході недільних переговорів між представниками США та України у Флориді, поки що не опубліковано, зазначає видання. Додамо, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця згадував в інтерв’ю Financial Times 19 пунктів.

Червоні лінії України

До речі, всі три пункти, віднесені анонімним російським чиновником до вимог, від яких Росія нізащо не відмовиться, є українськими червоними лініями.

Той же Кислиця повідомляв, що під час переговорів у Женеві між Вашингтоном та Києвом найбільш спірні пункти винесли за дужки. Насамперед це було територіальне питання.

Інший член переговорної делегації заступник керівника Офісу Президента України Олександр Бевз в інтерв’ю "Радіо Свобода" зазначив, що питання територіальної цілісності України є принциповими та не підлягають обговоренню чи торгу.

Про це також йшлося в останньому інтерв’ю Андрія Єрмака на посаді глави Офісу президента. У розмові з Саймоном Шустером він наголосив: Україна готова говорити лише про визначення лінії зіткнення, а не про "передачу" територій.

"Конституція це забороняє. Ніхто не може піти проти Конституції України та проти українського народу", — заявив Єрмак.

Щодо двох інших "стовпів", спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що Україна не дозволить визнати російську окупацію своїх територій і не прийме обмежень щодо чисельності ЗСУ. Обидва ці пункти він також назвав червоними лініями України.

Нагадаємо, 2 грудня, літак із посланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером приземлився в московському аеропорту "Внуково". Американська делегація прибула до Росії для зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним, щоб спробувати зблизити позиції України та Росії.