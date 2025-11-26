В Украине уволили десятки прокуроров, некоторые под судом. Стала известна причина

Общество хочет "жестких и резких шагов", но с каждым случаем необходимо разбираться отдельно, — генпрокурор

После комплексных проверок прокуроров со статусом инвалидности 74 из них уволены из органов прокуратуры. Еще 66 — уволены с административных должностей.

Что нужно знать:

Продолжаются проверки прокуроров со статусом инвалидности — многие фальшивые

Результатами проверок становятся не только увольнения — некоторых ждут приговоры

По меньшей мере, трое бывших прокуроров сейчас являются фигурантами судебных дел

Об этом на своей Facebook-странице сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он подчеркнул, что долгие годы тема прокуроров с фейковыми инвалидностями была табуированной, но позиция Кравченко иная — поэтому все прокуроры со статусом инвалидности были направлены на комплексную проверку в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП).

Результаты мы уже видим: 74 прокурора уволены из органов прокуратуры, 66 — уволены с административных должностей, 290 дисциплинарных производств находятся на рассмотрении, — написал Кравченко.

В то же время, подчеркнул генпрокурор, несмотря на то, что общество ожидает "жестких и резких шагов", с каждым случаем необходимо разбираться отдельно. В органах прокуратуры годами работают люди с разными заболеваниями, имеющими право пользоваться соответствующим статусом.

Что касается фейковых инвалидностей: я убежден, одними увольнениями проблема не решится. Было преступление, будет и приговор. Несколько дел уже в суде, в том числе в отношении заместителя руководителя Уманской прокуратуры и бывшего руководителя прокуратуры Хмельницкой области, Руслан Кравченко

Генпрокурор добавил, что перед судом будет отвечать еще один прокурор, который после восьми лет работы следователем в Черкассах в 2019 году уволился и поступил в Национальную академию прокуратуры. Параллельно мужчина "оформил" себе инвалидность.

Быстро, без рассмотрения, без личного присутствия МСЭК установила ему ІІ группу с "потерей 80% трудоспособности". Пять лет он незаконно получал пенсию, находясь на иждивении государства. В сентябре все участники схемы и прокурор, и чиновники МСЭК получили подозрения. Теперь суд, — отметил Кравченко

