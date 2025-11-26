В Україні звільнили десятки прокурорів, деякі під судом. Стала відома причина

Суспільство прагне "жорстких і різких кроків", але з кожним випадком необхідно розбиратися окремо, — генпрокурор

Після комплексних перевірок прокурорів зі статусом інвалідності 74 з них звільнені з органів прокуратури. Ще 66 — звільнені з адміністративних посад.

Що треба знати:

Тривають перевірки прокурорів зі статусом інвалідності — багато з них фальшиві

Результатами перевірок стають не лише звільнення — на деяких чекають вироки

Щонайменше троє колишніх прокурорів зараз є фігурантами судових справ

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Він наголосив, що довгі роки тема прокурорів із фейковими інвалідностями була табуйованою, але позиція Кравченка інша — тому усі прокурори зі статусом інвалідності були направлені на комплексну перевірку до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Результати ми вже бачимо: 74 прокурори звільнені з органів прокуратури, 66 — увільнені з адміністративних посад, 290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді, — написав Кравченко

Водночас, наголосив, генпрокурор, попри те, що суспільство очікує "жорстких і різких кроків", з кожним випадком необхідно розбиратися окремо. В органах прокуратури роками працюють люди з різними захворюваннями, які мають право користуватися відповідним статусом.

Щодо фейкових інвалідностей: я переконаний, одними звільненнями проблема не вирішиться. Був злочин, буде і вирок. Кілька справ уже в суді, зокрема щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області, Руслан Кравченко

Генпрокурор додав, що перед судом відповідатиме ще один прокурор, який після восьми років роботи слідчим у Черкасах у 2019 році звільнився та вступив до Національної академії прокуратури. Паралельно чоловік "оформив" собі інвалідність.

Швидко, без огляду, без особистої присутності МСЕК встановила йому ІІ групу із "втратою 80% працездатності". П’ять років він незаконно отримував пенсію, перебуваючи на утриманні держави. У вересні всі учасники схеми, і прокурор, і посадовці МСЕК отримали підозри. Тепер суд, — зазначив Кравченко

