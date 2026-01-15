Готовьте самые теплые вещи: когда в Харькове будет 20 градусов мороза

Самые холодные дни зимы уже близко

В конце января харьковчанам следует готовиться к самым холодным дням этой зимы. Температура воздуха местами опустится до –20°C. Пик холода ожидается 25 января, но холоднее станет еще несколько дней до этого.

Что следует знать

В конце января Харьков ожидает резкое похолодание, которое станет самым строгим периодом за всю зиму

Самые низкие показатели синоптики прогнозируют на 25 января, когда в ночные и утренние часы столбики термометров достигнут отметки -20°C

Постепенное понижение температуры начнется с 23 января

По данным Ventusky, 22 января погода в Харькове будет относительно умеренной. Температура будет держаться на уровне до -8°, без резких перепадов.

Погода в Харькове на 22 января. Фото: ventusky

Уже 23 января мороз начнет набирать обороты. В дневные часы столбики термометров опустятся до -13°C, а утром и вечером похолодает еще больше — до -17°C. Именно в этот день холод станет ощутимо более резким, особенно из-за сухого зимнего воздуха.

Погода в Харькове на 23 января. Фото: ventusky

В субботу, 24 января, вечерняя и утренняя температура опустится до -17°C. В день мороз продержится в пределах 15 градусов.

Погода в Харькове на 24 января. Фото: ventusky

Самым сложным днем станет 25 января. В ночные и утренние часы температура в Харькове опустится до -20°С. Днем мороз несколько ослабеет, но ненадолго и максимум до -15°С. Это тот самый день, когда выходить из дома без термобелья не стоит.

Погода в Харькове на 25 января. Фото: ventusky

Уже с 26 января мороз значительно ослабится. Днем температура будет держаться в пределах -9°С.

Погода в Харькове на 26 января. Фото: ventusky

