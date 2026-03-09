Лошади напугали водителей на объездной под Киевом: откуда они могли там появиться (видео)

Водители точно были в шоке

На одной из дорог вблизи Киева водители стали свидетелями довольно необычной ситуации. Прямо на проезжей части появились лошади, которых там точно не ожидали увидеть.

Это произошло на трассе из Броваров в Киев. Видео с животными, оказавшимися прямо на проезжей части, опубликовали в местном Telegram-канале "Твой Киев".

На кадрах видно, как две лошади бегут по дороге, создавая опасную ситуацию для водителей. Автомобили вынуждены притормаживать, чтобы не напугать животных и избежать возможного столкновения.

В комментариях под видео пользователи предположили, что лошади могли сбежать из расположенного неподалеку конного клуба.

О чем пишут в комментариях. Фото: комментарии под видео "Твой Киев"

Вероятно, речь идет о "Pony Club", который находится возле станции метро "Лесная" на зеленой ветке киевского метро. Именно оттуда животные могли выбежать на дорогу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Луцке жители одного из жилых кварталов стали свидетелями необычной и тревожной картины. Прямо между домами заметили дикого хищника, который в зубах нес свою добычу — зайца. Вероятно, он поймал не дичь, а домашнего кроля.