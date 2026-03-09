Коні налякали водіїв на об'їзній під Києвом: звідки вони могли там з'явитися (відео)

Водії точно були у шоці

На одній із доріг поблизу Києва водії стали свідками досить незвичайної ситуації. Просто на проїжджій частині з’явилися коні, яких там точно не очікували побачити.

Це сталось на трасі з Броварів на Київ. Відео з тваринами, які опинилися просто на проїжджій частині, опублікували у місцевому Telegram-каналі "Твій Київ".

На кадрах видно, як два коні біжать дорогою, створюючи небезпечну ситуацію для водіїв. Автомобілі змушені пригальмовувати, щоб не налякати тварин і уникнути можливого зіткнення.

У коментарях під відео користувачі припустили, що коні могли втекти з розташованого неподалік кінного клубу.

Про що пишуть у коментарях. Фото: коментарі під відео "Твій Київ"

Ймовірно, що йдеться про "Pony Club", який знаходиться біля станції метро "Лісова" на зеленій гілці київського метро. Саме звідти тварини могли вибігти на дорогу.

