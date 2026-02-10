Від -19 до відлиги за кілька днів: коли в Києві значно потеплішає

Разом з "плюсом" прийдуть опади

У Києві найближчими днями очікуються різкі зміни температури. Після періоду сильних морозів столицю очікує різке потепління, однак стабільності чекати не варто.

Якими саме будуть ці коливання та коли на них чекати, розповіли у "Sinoptik". Детальніше про прогноз погоди написав "Телеграф".

Як змінюватиметься погода у Києві протягом найближчих 10 днів

За прогнозом, на початку тижня, 10-11 лютого, в столиці триматимуться сильні морози. У вівторок температура вночі опустилась до -19 °C, вдень — триматиметься близько -7 °C. Уже зі середи очікується потепління до 0 °C вдень.

Погода у столиці на 10 днів. Фото: Sinoptik

Упродовж 12-14 лютого в Києві прогнозують відлигу. Температура протягом доби коливатиметься від 0 °C до +4 °C, можливі опади у вигляді мокрого снігу або дощу.

З 15 лютого температура знову почне знижуватися. Вночі прогнозують від -9 °C до -3 °C, вдень — від -3 °C до +1 °C. У цей період можливе утворення ожеледиці через коливання температури навколо нуля. На початку наступного тижня передбачаються стабільні "мінуси" до 9 градусів.

