Богатым не стать? Сколько платят за килограмм 5-копеечных монет

Cроки обменного периода вышли

Часть монет в Украине ушла в прошлое и была выведена из обихода. Однако у многих они остались "висеть мертвым грузом" в копилках и шкафах. Но даже с учетом того, что сроки обмена этих копеек уже прошли, граждане все равно могут получить выгоду.

"Телеграф" рассказывает о том, сколько и как можно выручить за старые монеты. Так, по состоянию на 2026 год полностью изъяты из обращения номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек — они больше не принимаются как платежное средство в магазинах или аптеках. Также их нельзя уже обменять в банках — сроки обменного периода вышли.

Выход монет из оборота

Сколько можно получить за монеты и куда нести:

Для обычных не редких монет, которые не представляют интереса для коллекционеров, выход один — обмен в пунктах приема металлолома.

Сколько можно получить за 1 кг монет:

Если взять один из самых популярных номиналов (5 копеек), то можно рассчитать, что в одном килограмме будет находиться примерно 232-233 монеты (вес одной 4,3 грамма аллюминиевый сплав).

За 1 килограмм таких монет в 2026 году в среднем у можно получить около 100–50 грн, сдав их как лом нержавеющей стали в пункты приема металлолома. Цена варьируется в зависимости от региона, содержания хрома в сплаве (монеты сделаны из магнитной нержавейки типа AISI 430 без никеля) и текущих рыночных условий.

Для редких монет ценники совсем другие.

В зависимости от редкости ценники за 1 монету могут начинаться от 20 гривен и доходить до нескольких тысяч. Наиболее дорогую 5-копеечная монету 1.1Аак 1992 года с крупной насечкой, можно продать за 4000-6000 грн.

Особенности разновидности 1.1ААк:

Средний зуб трезубца с утолщением в верхней части. Единица даты с хвостиком. Гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника. Группа с крупной насечкой.

Напомним, ранее мы писали о том, что понедельника, 2 марта, купюры номиналом 1, 2, 5, 10 гривен образцов 2003-2007 годов больше не являются платежным средством.