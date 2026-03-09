Богатым не стать? Сколько платят за килограмм 5-копеечных монет
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Cроки обменного периода вышли
Часть монет в Украине ушла в прошлое и была выведена из обихода. Однако у многих они остались "висеть мертвым грузом" в копилках и шкафах. Но даже с учетом того, что сроки обмена этих копеек уже прошли, граждане все равно могут получить выгоду.
"Телеграф" рассказывает о том, сколько и как можно выручить за старые монеты. Так, по состоянию на 2026 год полностью изъяты из обращения номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек — они больше не принимаются как платежное средство в магазинах или аптеках. Также их нельзя уже обменять в банках — сроки обменного периода вышли.
Сколько можно получить за монеты и куда нести:
Для обычных не редких монет, которые не представляют интереса для коллекционеров, выход один — обмен в пунктах приема металлолома.
Сколько можно получить за 1 кг монет:
Если взять один из самых популярных номиналов (5 копеек), то можно рассчитать, что в одном килограмме будет находиться примерно 232-233 монеты (вес одной 4,3 грамма аллюминиевый сплав).
За 1 килограмм таких монет в 2026 году в среднем у можно получить около 100–50 грн, сдав их как лом нержавеющей стали в пункты приема металлолома. Цена варьируется в зависимости от региона, содержания хрома в сплаве (монеты сделаны из магнитной нержавейки типа AISI 430 без никеля) и текущих рыночных условий.
Для редких монет ценники совсем другие.
В зависимости от редкости ценники за 1 монету могут начинаться от 20 гривен и доходить до нескольких тысяч. Наиболее дорогую 5-копеечная монету 1.1Аак 1992 года с крупной насечкой, можно продать за 4000-6000 грн.
Особенности разновидности 1.1ААк:
- Средний зуб трезубца с утолщением в верхней части.
- Единица даты с хвостиком.
- Гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника.
- Группа с крупной насечкой.
Напомним, ранее мы писали о том, что понедельника, 2 марта, купюры номиналом 1, 2, 5, 10 гривен образцов 2003-2007 годов больше не являются платежным средством.