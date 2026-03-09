Багатим не стати? Скільки платять за кілограм 5-копійчаних монет

Терміни обмінного періоду вийшли

Частина монет в Україні пішла в минуле і була виведена з обігу. Однак у багатьох вони залишилися "висіти мертвим вантажем" у скарбничках та шафах. Але навіть з огляду на те, що терміни обміну цих копійок уже минули, громадяни все одно можуть отримати вигоду.

"Телеграф" розповідає про те, скільки і як можна виручити за старі монети. Так, станом на 2026 рік повністю вилучено з обігу номінали 1, 2, 5 та 25 копійок – вони більше не приймаються як платіжний засіб у магазинах чи аптеках. Також їх уже не можна обміняти в банках — терміни обмінного періоду вийшли.

Вихід монет із обороту

Скільки можна отримати за монети та куди нести:

Для звичайних не рідкісних монет, які не становлять інтересу для колекціонерів, вихід один — обмін у пунктах прийому металобрухту.

Скільки можна отримати за 1 кг монет:

Якщо взяти один з найпопулярніших номіналів (5 копійок), то можна розрахувати, що в одному кілограмі буде приблизно 232-233 монети (вага однієї 4,3 грама алюмінієвий сплав).

За 1 кілограм таких монет у 2026 році в середньому можна отримати близько 10–50 грн, здавши їх як брухт нержавіючої сталі в пункти прийому металобрухту. Ціна варіюється в залежності від регіону, вмісту хрому в сплаві (монети зроблені з магнітної нержавіючої сталі типу AISI 430 без нікелю) та поточних ринкових умов.

Для рідкісних монет цінники зовсім інші.

Залежно від рідкості, цінники за 1 монету можуть починатися від 20 гривень і доходити до кількох тисяч. Найбільш вартісну 5-копійчану монету 1.1Аак 1992 року з великою насічкою, можна продати за 4000-6000 грн.

Особливості різновиду 1.1ААк:

Середній зуб тризубця з потовщенням у верхній частині. Одиниця дати з хвостиком. Гроно №2 у формі прямокутного трикутника. Група з великою насічкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що понеділка, 2 березня, купюри номіналом 1, 2, 5, 10 гривень зразків 2003-2007 років більше не є платіжним засобом.