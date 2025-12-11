Коломойский рассказал об "украинском следе" в возможном покушении на Миндича

На совладельца студии "Квартал 95" якобы напали двое вооруженных лиц

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что возможное покушение на фигуранта операции "Мидас" Тимура Миндича могли совершить люди, якобы получившие оружие в украинском посольстве.

Об этом рассказал Коломойский в суде 11 декабря. Отметим, что полиция Израиля 10 декабря объяснила, что не располагает информацией о нападении на подозреваемого по коррупционному делу.

"Это был пистолет Макарова с глушителем. Эти украинцы каким-то образом обратились в посольство Украины по вопросам своих документов. Там их завербовали и дали задание по Миндичу", — заявил Коломойский.

Украинский бизнесмен в суде утверждал, что нападающим вроде бы "передали оружие из посольства Украины". Двое были задержаны, оба признались: один якобы "был с пистолетом", другой "с ножом". Коломойский добавил, что один из украинцев "за две недели до инцидента приходил в дом под видом израильского журналиста и расспрашивал горничную о Миндиче".

Игорь Коломойский. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Добавим, что кроме полиции Израиля об отсутствии информации о покушении на фигуранта операции "Мидас" также сообщал и посол Украины Евгений Корнийчук. Он подчеркнул: "Израильская полиция не получала заявлений о покушении на Миндича".

По словам Коломойского, посол Украины в Израиле не может владеть такими подробностями, ведь расследование якобы ведет израильская служба внутренней безопасности, поэтому у местной полиции нет необходимой информации. В то же время пресс-секретарь полиции Израиля Михал Зингерман в комментариях для СМИ отметил, что правоохранители "не имеют подтверждений" словам украинского бизнесмена.

Тимур Миндич

Отметим, что 11 декабря в Печерском районном суде проходит рассмотрение ходатайства о продлении содержания под стражей Коломойского. Прокуроры просят продлить меру пресечения еще на 60 дней.

