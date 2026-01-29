Она не получает зарплату: сколько денег из государственной казны тратит на себя Брижит Макрон
У первой леди есть свой офис с работниками, а вот зарплату она не получает
Брижит Макрон — жена президента Эммануэля Макрона и первая леди Франции, которая уже второй срок имеет этот статус. Поскольку официально должности "первой леди" в конституции страны не существует, к тратам жены президента там относятся особенно пристально. Во Франции в 2017 году даже была принята "Хартия прозрачности", которая четко регулирует роль первой леди и ее расходы. При этом официальной заработной платы она не получает.
Что стоит знать:
- Брижит Макрон не получает зарплату из государственного бюджета
- Содержание её офиса обходится казне примерно в 315 000 евро в год
- Одежду для выходов она берет в бесплатную аренду у модных домов
"Телеграф" рассказывает, сколько денег в год платят французские налогоплательщики на содержание Брижит Макрон и ее офиса.
Брижит Макрон и ее расходы
Прямые расходы из бюджета Франции на содержание офиса Брижит Макрон составляют в среднем 315 000 – 316 000 евро в год. Из общего бюджета Елисейского дворца эта сумма составляет около 0,28%.
В большей степени эта сумма идет на содержание персонала, который состоит из двух советников (директор и руководитель аппарата) и двух секретарей. Основная часть — это их зарплаты.
Часть средств из расходов на офис первой леди идет на корреспонденцию. Дело в том, что Брижит получает около 20 тысяч писем в год, на них приходится отвечать сотрудникам ее офиса.
Еще часть расходов — это официальные мероприятия, например поездки с президентом Макроном, государственные визиты или прием гостей в Елисейском дворце.
Что не оплачивается напрямую из бюджета?
Некоторые статьи расходов Брижит "размыты" в общем бюджете президента или покрываются из других источников. Так, например, гардероб первой леди не обновляется из государственной казны. Чаще всего французские модные дома или бренды предоставляют ей наряды в аренду для официальных выходов. После этого она их возвращает, а сама модная индустрия получает благодаря этому хорошую рекламу.
Уход и красота первой леди, например услуги визажиста или парикмахера, покрываются из трат на самого Эммануэля. Общий бюджет на эти нужды для президентской четы оценивали примерно в 5 200 евро в месяц.
То же касается и охраны — за безопасность Брижит отвечает служба безопасности президента Макрона. Однако расходы на охрану считаются секретными и входят в общий бюджет МВД и администрации президента.
