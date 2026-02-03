Не только залысины: на фото Трампа заметили деталь, которую он обычно скрывает

Его характерными чертами являются прическа и оранжевый оттенок кожи

Дональду Трампу в 2026 году исполнится 80 лет. Но, несмотря на попытки президента США уберечь молодость, в сеть иногда попадают фото, подчеркивающие его настоящий возраст.

В частности, 31 января Трампа сфотографировали на борту самолета Air Force One, он отправлялся на выходные в свой клуб Мар-а-Лаго во Флориде. На снимке видны залысины президента США и линия грима.

Почему у Трампа оранжевая кожа

Характерный цвет кожи Трампа в США является поводом для шуток. Его иногда называют президент-Cheetos, из-за совпадения с цветом этих чипсов. Сам Дональд Трамп избегает разговоров об этом, но в 2019 году заявлял, что вся причина в освещении. Однако профессиональные фотографы подчеркивают, что тогда оранжевыми на снимках были бы и другие люди.

Известная визажистка Кимберли Боссо для Daily Mail предположила, что Трамп может сам настаивать на таком образе. По ее мнению, Трамп становится старше и бледнеет, поэтому может использовать загар, чтобы казаться моложе. По мнению Боссо, он может поверх загара от солнца или солярия, наносить тональный крем.

Прическа Трампа – его фишка

На фото также заметно, насколько изменился оттенок волос Трампа – седину уже меньше маскируют. Прическа американского президента сопровождает его всю карьеру, в книге "The Art of the Deal" Трамп посвятил ей отдельные строки, в частности объяснил, как ухаживает за волосами и укладывает их с помощью лака. Прическа Трампа стала частью массовой культуры. С чем ее только не сравнивали.

