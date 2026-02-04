Не один скандал за плечами: что известно о нардепе Гунько, разоблаченном на сделках с землей НААН

Народный депутат Украины Анатолий Гунько, уже приговоренный к семи годам тюрьмы за взяточничество, получил новое подозрение. Его разоблачили на сделках с землей Национальной академии аграрных наук (НААН) на 30 миллионов гривен.

Кроме нардепа в схеме также принимал участие депутат Киевского областного совета. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В чем НАБУ подозревает Гунька

"НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Организаторы — народный избранник, которого уже обвиняют в получении от агрария 85 тысяч долларов взятки, и депутат Киевского областного совета", — говорится в сообщении.

НАБУ объявило подозрение действующему нардепу

Согласно данным следствия, в 2021 году нардеп в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более 990 тоннах подсолнечника и 1,4 тысячи тонн кукурузы общей стоимостью 27,3 млн грн.

"В 2022 году схожую схему реализовали на базе опытной станции. В этот раз обеспечили отгрузку на подконтрольные склады 203 тонн подсолнечника. Чтобы скрыть преступление, реальное количество собранного зерна не отразили в товаросопроводительных документах. В итоге по обоим эпизодам государству нанесен ущерб почти на 30 млн грн", — подчеркнули в пресс-службе.

Вручение подозрения НАБУ

Стоит отметить, что имя подозреваемого не разглашается, но, по информации "Украинской правды", речь идет об Анатолии Гунько. В настоящее время он входит в депутатскую группу "Возрождение Украины".

Анатолий Гунько

Кто такой Анатолий Гунько

Анатолий Гунько родился 12 марта 1976 года в селе Сальное Нежинского района Черниговской области. Имеет два диплома о высшем юридическом и экономическом образовании.

С 2003 года Гунько имеет открытый ФЛП с основным видом деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. До начала политической карьеры занимался адвокатской деятельностью. Директор ООО "Гильдия права". Также возглавлял ОО "Правозащита плюс" и был председателем наблюдательного совета Благотворительного фонда "Гильдия добра". Кроме того, Гунько является бенефициаром ООО "Компания Интер-Профи", занимающейся строительством, и руководителем компании "Стройтехсоюз".

Анатолий Гунько

Семья

Жена Гунько Наталья Ивановна 1979 г.р. – дважды была депутатом Киевского областного совета: в 2015 – от партии Ляшко, в 2020 – от "Слуги народа". В 2021-2023 годах была главой Киевского областного совета. У Анатолия и Натальи двое детей — дочь Екатерина и сын Константин.

Анатолий Гунько с женой Натальей

Политическая карьера

В 2015 году Анатолий Гунько баллотировался в Киевский областной совет от партии "Наш край" как беспартийный по 34 избирательному округу. В итоге, набрав всего 3,2% голосов избирателей, депутатом областного совета он не стал.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Батькивщина" по 209-му округу (город Нежин и некоторые районы Черниговской области). Тогда он занял третье место, набрав 25% (17345 голосов).

В ходе предвыборной агитации кандидат Гунько организовывал концерты украинских артистов в городах и селах Черниговщины. В частности, концерт Оли Поляковой в Нежине, концерты группы Фристайл в городе Носовка и Павла Дворского в пгт Срибное, а также несколько выступлений Павла Зиброва, получившего из избирательного фонда Гунька 30 тысяч гривен. Кроме того, наблюдатели фиксировали подкуп избирателей со стороны Гунько.

Анатолий Гунько и Юлия Тимошенко

В ноябре 2020 года Гунько победил на довыборах в 208 округе, которые проводились из-за смерти предыдущего нардепа от этого округа Валерия Давиденко, и получил мандат народного депутата ІХ созыва. Гунько баллотировался от партии "Слуга народа" как беспартийный. Он набрал 34,1% голосов и обошел своего главного оппонента лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, набравшего 31,78%.

Скандалы

В декабре 2020 года Печерский районный суд Киева присудил Гунько два миллиона гривен моральной компенсации за незаконные действия правоохранительных органов. Дело касалось его уголовного преследования по подозрению в присвоении земли ГП "Радиопередающий центр" в Броварах. Как известно, в 2018 году прокурор и начальник прокуратуры Киевской области обвинили Гунько в присвоении более 115 гектаров земли стоимостью 120 миллионов гривен, которая принадлежала ГП "Радиопередающий центр" в Броварах. В СМИ появились публикации, в которых Гунько называли лидером организованной преступной группировки.

Однако весной 2019 года Генпрокуратура закрыла дело против Гунько из-за нехватки доказательств. После этого Гунько инициировал процесс взыскания морального вреда за незаконное уголовное преследование. Он оценил моральный ущерб в 10 млн грн.

В 2022 году Национальное агентство по предотвращению коррупции составило административный протокол в отношении Анатолия Гунько за то, что помощник подарил ему часы Breguet за более чем 10 тысяч долларов США.

В 2023 году Печерский районный суд Киева признал виновным народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько. Согласно постановлению суда, Гунько нарушил закон, написав депутатское обращение к начальнику ГУ ЧП в Черниговской области Нидзельскому В.А. Суд установил, что Гунько давал указания органу досудебного расследования в его депутатском обращении.

В августе 2023 года НАБУ и СБУ разоблачили Гунько и двух его подельников на получении взятки за выделение земли, когда они получали первый транш – 85 тысяч долларов. В общей сложности взятка должна составлять 221 тысячу долларов. По данным следствия, за деньги Гунько обещал бизнесмену помочь получить в аренду государственные земли, принадлежащие Национальной академии аграрных наук. Нардепу сообщили о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УКУ).

После скандала Гунько исключили из парламентской фракции "Слуга народа". В декабре 2023 года Гунько вошел в депутатскую группу "Восстановление Украины", созданную после роспуска пророссийской фракции "ОПЗЖ". Тем самым он спас группу от роспуска, поскольку в ней снова стало 17 депутатов – минимальное количество для существования депутатской группы в IX созыве Рады.

В 2025 году Высший антикоррупционный суд признал Гунько виновным в вымогательстве и получении взятки в размере 85 тысяч долларов и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности в государственных органах.

После этого Анатолий Гунько рассказывал, что в 2023 году находился 2,5 месяца в платной камере Киевского СИЗО. За нее за месяц он платил около 12 тысяч гривен. За время пребывания в СИЗО он дважды пребывал в больнице.

"Та группа инвалидности, которая у меня есть, нуждается в частичном уходе. В чем он состоит? Он не состоит в том, чтобы за мной ходили. Когда НАБУ и САП писали письма, СИЗО отвечало, что камера платная, оборудована средствами приготовления пищи. Я говорю в суде: "Смотрите, я сегодня питаюсь колбасой и "Мивиной".

Также он отметил, что в СИЗО нельзя было передавать приготовленную еду. А то, что разрешалось, он не мог все есть.

"Мне нужно, чтобы у меня постоянно были антисептики, потому что мое лекарство подавляет мой иммунитет. Я лекарствами специально подавляю иммунитет, чтобы мой трансплантат не отторгся", — посетовал Гунько.

