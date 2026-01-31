Не блэкаут. Почему в Украине аварийно отключили свет и задело Молдову

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения

В субботу, 31 января, в большинстве областей Украины были введены аварийные отключения. В Киеве нет света вообще. Сложная ситуация возникла даже в Молдавии.

Об этом сообщают телеграммы-каналы. Отметим, что официально по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения в ряде областей.

Что нужно знать:

В Киеве и Харькове полностью остановилось метро из-за отключения света

В Молдове некоторые регионы остались без электричества из-за проблем в украинской сети

Графики отключений во время аварийного обесточивания не действуют

Украину накрыл блэкаут? Что говорят в Минэнерго

UPD: Экс-председатель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий убежден, что ситуация в Украине 31 января — это не национальный блэкаут как в ноябре 2022 года. Возникла серьезная каскадная системная авария с погашением части потребителей.

"Судя по сообщению, она могла быть связана среди прочего с отключением ЛЭП 400 кВ между Молдовой и Румынией — наши все энергосистемы тесно взаимосвязаны. Такие случаи после 2022 года случались пару раз. Причины могут быть надежно установлены только после соответствующего технического анализа, которым занимаются", - подчеркнул Кудрицкий.

Нардеп Олег Дунда пишет, что Россия якобы осуществила 31 января кибератаку на энергосистему Украины. Именно это, по его мнению, стало причиной аварийных отключений света. Эту информацию уже опроверг депутат Александр Федиенко.

В Минэнерго сообщили, что в Киевской, Житомирской и Харьковской областях применены экстренные отключения электроэнергии. По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Как сообщил министр энергетики Денис Шмигаль, 31 января в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях.

"Были разгружены блоки атомных электростанций. В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений", — говорится в сообщении.

Председатель Подкомитета ВРУ по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб подчеркнул, что сейчас о классическом полном блэкауте речь не идет.

"Ситуация сложная. Сейчас стабилизация системы в Киеве ожидается в течение 4-8 часов, в зависимости от района. Что касается других областей, возобновление электропитания возможно даже в более короткие сроки. Все точечно", — говорит Гриб.

Что предшествовало

По данным медиа, в энергосистеме Украины утром 31 января якобы случилась серьезная проблема. Из-за чего ввели аварийные отключения, а в Киеве якобы блэкаут.

"Киев может быть без света до конца этих суток. Во многих районах возвращать его смогут начать только завтра", — говорится в сообщении.

Заметим, что эти данные официально не подтверждают. Однако украинцев, у которых есть свет, призывают к экономному потреблению. Графики отключений во время аварийного или экстренного обесточивания не работают.

Известно, что в результате отключений в Киеве и Харькове остановилось метро. Все станции обесточены и они работают только как укрытие. Причиной остановки называют аварийные отключения и низкое напряжение.

Что со светом в Молдове

В результате проблем в электросети Украины в Молдове произошел частичный блэкаут. Как сообщили в министерстве энергетики страны, обесточена линия 400 кВ Исакча-Вулканешти-МГРЭС. Молдавские энергетики работают над устранением неисправностей, местами напряжение уже восстановили.

Когда в Украине вернутся графики и свет

В Минэнерго подчеркнули, что на стабилизацию ситуации нужно 2-3 часа. Именно тогда кое-где начнет появляться свет. Однако на это влияют морозы, которые с 1 по 4 февраля будут достигать -31 градуса, и российские обстрелы энергообъектов. Хотя сейчас действует двухдневное "энергетическое перемирие", оно заканчивается 1 февраля, как раз тогда, когда морозы усилятся в разы.

