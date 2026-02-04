Почти как Хмельницкая АЭС: Игнатьев объяснил, как украинцы могут зарабатывать на энергии с EcoFlow

Населению такой подход принес бы дополнительный доход и ускорил бы окупаемость этих систем

В Украине предлагают стимулировать население "забирать" дешевую электроэнергию в домашние аккумуляторы и зарядные станции в профицитные часы, а затем по цене выше бытового тарифа отдавать в сеть для нужд балансировки энергосистемы. Такое временное хранение "лишней" электроэнергии и продажа ее по стимулирующему тарифу поможет частично заменить неработающие ТЭС и ТЭЦ, снизить нагрузку на энергосистему в критический период и принести дополнительный доход владельцам батарей.

Что нужно знать:

У населения сейчас установлено около 1,6 ГВт ч накопителей энергии — почти как мощность Хмельницкой АЭС

В часы избытка энергии электроэнергию можно заряжать в батареи, а в часы дефицита — продавать обратно

Схема позволит частично компенсировать неработающие теплоэлектростанции и помогает стабилизировать энергосистему.

Об этом в комментарии "Телеграфу" эксперт по энергетике Станислав Игнатьев объяснил свои слова о том, что в Украине следует ввести государственное регулирование стоимости на электроэнергию из энергетических носителей. Соответствующее заявление ранее он делал в эфире "Киев24".

По словам собеседника, у населения сейчас установлено около 1,6 ГВт ч накопителей энергии — почти как мощность Хмельницкой АЭС. В целом, ее мощность составляет 2.0 ГВт ч, но из-за проблем с турбиной она не работает на полную и выдает 1,8 ГВт.

Станислав Игнатьев. Фото: Facebook

При этом существуют профицитные часы, когда Украина экспортирует электричество в ЕС, в основном ночью, чтобы не ограничивать работу АЭС. В то же время в солнечные дни часть солнечных станций приходится останавливать.

В эти часы можно заряжать этот 1,6 ГВт, а по стимулирующему тарифу продавать в дефицитные часы в сеть объяснил эксперт.

Игнатьев отметил, что это временное решение, которое может заменить выведенные из строя ТЭС и ТЭЦ, а населению принесет дополнительный доход и ускорит окупаемость таких систем.

При этом, основная сложность — управление такими стремительными потоками электроэнергии. Однако специалисты в IT заверили Игнатьева, что реализация возможна с помощью национального программного обеспечения.

Предыстория

В эфире телеканала "Киев24" Станислав Игнатьев говорил, что правительство должно ввести ценовую политику на электроэнергию из энергетических носителей. Согласно его прогнозам, состояние украинской энергосистемы должно улучшиться уже через неделю.

Проще говоря, эксперт считает, то в Украине нужно установить максимальную цену на электроэнергию, которую люди заряжают в свои домашние аккумуляторы (энергетические накопители, например EcoFlow или Bluetti).

Он объясняет это тем, что есть риск злоупотребления этими приборами — например, люди могут массово накапливать дешевую энергию, что создаёт лишнюю нагрузку на энергосистему. Введение предельной цены поможет сбалансировать потребление и нагрузку на сеть во время "критического периода" для энергетики.

"Пусть не обижаются мои коллеги из EcoFlow и Bluetti, но мы должны иметь предельную цену на 1 кВт*ч электрической энергии, которые будут накапливаться в этих накопителях электрической энергии", — сказал эксперт.

