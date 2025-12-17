Родила Кернесу сына, но не была его женой: что известно о сожительнице мэра Харькова Приваловой

Их отношения завершились примерно в 2000-х

Галина Привалова — бывшая гражданская жена многолетнего мэра Харькова Геннадия Кернеса, с которой он имел общего сына Даниила. Долгое время она оставалась вне официального и медийного статуса, а ее имя стало известно широкой общественности уже после смерти политика.

Что следует знать

Геннадий Кернес скончался ровно пять лет назад — 17 декабря 2020 года от осложнений коронавируса

С Галиной Приваловой он был в гражданском браке и о ней долго ничего не было известно

Заявила о себе женщина только после смерти экса

В отличие от официально оформленных браков Кернеса, его отношения с Приваловой не были зарегистрированы в ЗАГСе. В медиа ее называли "второй женой" мэра Харькова именно из-за близости и продолжительности их отношений.

Галина Привалова

Галина долгое время не была известна широкой публике — ее имя не фигурировало в масс-медийных сюжетах о Кернесе до того момента, как он не умер. В одном из постов Привалова показывала архивные фотографии из их бурной молодости.

Геннадий Кернес и Галина Привалова

В союзе Приваловой с Кернесом в 1988 году родился сын Даниил. Сейчас ему 37 лет. Известно, что он в 2011 году завладел компанией "Диана", а затем фирмой "Алфавиль". Также Данило руководил закрытым корпоративным инвестиционным фондом "Зион" с капиталом 6,5 млн. грн.

Геннадий Кернес с сыном Данилой

Сын Кернеса был одним из основателей компаний "Банковская гарантия" и "Интербуд Групп". Также известно, что у Данилы есть собственная семья — жена Юлия и двое детей — сын Петра и дочь, рожденная в 2019 году.

Даниил Привалов с супругой Юлией

