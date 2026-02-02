Готовьтесь к гололедице: когда в Одессе потеплеет до +2 градусов и надолго ли это

После морозов в город идет внезапная оттепель

В Одессе в ближайшие дни ожидается резкое изменение погоды. После морозов до -5 градусов 3 февраля в город придет потепление, и уже с 4 февраля температура поднимется. Однако холод снова вернется, хотя и без сильных морозов — в пределах - 3 градуса.

Что следует знать

Во вторник, 3 февраля, Одесса окажется под влиянием антициклона, который принесет дневные морозы до -5 градусов

Начиная со среды, 4 февраля, в Одессу придет волна потепления, которая продлится несколько дней с температурой до +2 градусов

С 9 февраля метеорологи прогнозируют очередное похолодание до -3 градусов, что будет сопровождаться риском гололеда из-за таяния снега

Во вторник, 3 февраля, Одесса еще почувствует зиму. Столбики термометров опустятся до около -5 °C днем и с минусовыми показателями ночью, под влиянием холодного антициклона. Об этом сообщает Ventusky.

Погода в Одессе на 3 февраля. Фото: ventusky

В среду, 4 февраля, одесситов ожидает начало потепления. Дневная температура поднимется до 0…+2 °C, что значительно теплее, чем в предыдущие дни холодного вторжения арктического воздуха.

Погода в Одессе на 4 февраля. Фото: ventusky

Потепление продлится до 8 февраля. Можно ожидать от 0 до +2 °C днем и умеренные минусы ночью, что на фоне предыдущих морозов будет ощущаться как ощутимое потепление.

Погода в Одессе на 8 февраля. Фото: ventusky

С понедельника, 9 февраля, одесситов после относительно мягких дней снова ждут умеренные морозы. Можно ожидать -3°C.

Погода в Одессе на 9 февраля. Фото: ventusky

В период потепления до +2 °C возможна гололедица под таянием снега, особенно утром и вечером. С 9 февраля следует снова держать под рукой теплую одежду – атмосферные изменения могут вернуть холод без предупреждения.

