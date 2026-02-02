Будет эффективной только при одном условии: эксперт о встрече Зеленского и Путина

Политолог предупредил о еще большей неприятности для Украины, в которую она может попасть

Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным критически необходима, ведь нынешняя война фактически держится на политической воле двух людей, которые также могут ее остановить. Несмотря на масштабы трагедии и миллионные жертвы, современная война все еще способна завершиться за столом переговоров.

Об этом в эфире "Телеграфа" рассказал Сергей Ягодзинский, украинский политолог, журналист и публичный аналитик, специализирующийся на вопросах международной политики, войны России против Украины, энергетической безопасности и геополитических процессов.

Что нужно знать:

Встреча Зеленского и Путина критически необходима

Война держится на политической воле глав России и Украины

Переговоры должны проходить за закрытыми дверями

По его мнению, эта встреча необходима, потому что сегодня войну ведут два человека, которые могут ее остановить. Что будет дальше, зависит именно от их воли.

"Мы должны отдавать себе отчет, что сама война, как она ведется сегодня, она и может быть остановлена за столом переговоров двух людей", – сказал политолог.

Он добавил, что наличие США как медиатора — это хорошо. Но и Путин, и Зеленский, и переговорные группы говорят на одном языке и понимают друг друга.

"Не так давно у нас было переплетено все: и экономика, и люди, и семьи, и энергетические системы. Поэтому не нужно делать вид, что мы настолько далеки, что не можем поговорить", – объяснил Ягодзинский.

Он добавил, что украинцы с россиянами имеют общую историю, общие войны и войны друг против друга. Но сегодня самое важное – это общая беда и жертвы в количестве почти 2 млн человек.

"И вот эти люди – с одной стороны десять, с другой стороны десять, – они должны понять, что из-за политической воли нескольких людей, влияющих на процессы, гибнут миллионы", – сказал аналитик и назвал это преступлением против народов, культур и цивилизации.

Вместе с тем Ягодзинский считает большим вопросом эффективность этой встречи из-за психологических аспектов.

"Я боюсь, что если такая встреча будет с открытыми дверями, мы будем иметь еще большие неприятности. Потому что Путин будет "стебать" Зеленского, Зеленский будет "стебать" Путина, они в этом оба — мастера", — выразил свое мнение политолог.

Он уверен, что встреча между главами воюющих государств обязательно должна проходить за закрытыми дверями.

