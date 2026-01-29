Укр

Касается почти всех: украинцам нужно срочно обновить военные данные за семь дней

Марина Бондаренко
Читати українською
Кому нужно обновить данные Новость обновлена 29 января 2026, 13:43
Кому нужно обновить данные. Фото Коллаж "Телеграфа"

Если этого не сделать, то украинец будет нарушителем воинского учета

Военнообязанным отвели семь дней на обновление своих учетных данных. Это правило касается также людей с отсрочкой или бронированием.

Согласно постановлению Кабинета Министров №1487, призывники, военнообязанные и резервисты должны встать на учет по новому адресу, актуализировать номера телефонов или электронную почту не позднее чем через семь дней после переезда, как напомнили в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), передает "Радио Трек".

Кого могут мобилизировать даже с отсрочкой или броню
"Оберег". Фото: РБК-Украина

Обновить информацию можно лично в районном или городском ТЦК, а также через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и военно-учетный документ.

Невыполнение этого требования считается нарушением правил воинского учета и может повлечь за собой юридическую ответственность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как работник может получить бронь, если устроился на неполный рабочий день. Есть одно главное условие, при котором возможно бронирование – размер заработной платы не должен быть ниже этой зафиксированной суммы.

