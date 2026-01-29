Стосується майже усіх: українцям потрібно терміново оновити військові дані за сім днів

Якщо цього не зробити, то українець буде порушником військового обліку

Військовозобов’язаним відвели сім днів на оновлення своїх облікових даних. Це правило стосується також людей із відстрочкою або бронюванням.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1487, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні стати на облік за новою адресою, актуалізувати номери телефонів чи електронну пошту не пізніше ніж через сім днів після переїзду, як нагадали у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), передає "Радіо Трек".

Оновити інформацію можна особисто в районному або міському ТЦК, а також через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. Для цього потрібно мати при собі паспорт і військово-обліковий документ.

Невиконання цієї вимоги вважається порушенням правил військового обліку та може спричинити юридичну відповідальність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як працівник може отримати бронь, якщо влаштувався на неповний робочий день. Є одна головна умова, за якої можливе бронювання — розмір заробітної плати не має бути нижче цієї зафіксованої суми.