Некоторым украинцам выплатят 20 тысяч грн от государства. Как получить такую доплату
-
-
Украинские энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать от государства 20 тысяч гривен к зарплате. Это часть правительственного пакета поддержки на время чрезвычайной ситуации в энергетике.
Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета министров, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Новость обновляется…