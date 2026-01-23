Укр

Мария Назарова
Некоторым украинцам выплатят 20 тысяч грн от государства. Как получить такую доплату Новость обновлена 23 января 2026, 20:46

Украинские энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать от государства 20 тысяч гривен к зарплате. Это часть правительственного пакета поддержки на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета министров, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Новость обновляется…

#Украина #Энергетики #Доплаты #Железнодорожники #Коммунальщики