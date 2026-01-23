Рус

Деяким українцям виплатять 20 тисяч гривень від держави. Як отримати таку доплату

Марія Назарова
Доплати нараховуватимуться по березень включно

Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть від держави 20 тисяч гривень до зарплати. Це частина Урядового пакету підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету міністрів, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці", які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів", — йдеться у публікації.

Глава уряду уточнила, що додаткові кошти нараховуватимуться протягом січня-березня 2026 року, а перші виплати за січень надійдуть в лютому. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників та кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через "Дію" чи смс.

"Люди, які працюють цілодобово в надзвичайно складних умовах, у мороз, часто під обстрілами, з постійним ризиком для життя, заслуговують на вдячність держави. Саме завдяки їхній роботі світло й тепло повертаються в домівки українців у рекордні строки після найскладніших масованих атак", — додала Свириденко.

Перший віцепрем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль уточнив, що механізм підтримки максимально простий, зручний та цифровізований:

  • створення Єдиного переліку підприємств, що виконують роботи;
  • подання ними онлайн заявок зі списками працівників бригад;
  • інформування кожного через Дію або смс про право на отримання підтримки;
  • перерахування коштів на вже діючі банківські рахунки в наступному місяці після виконаних робіт.

Нагадаємо, за останню добу українці почули низку тривожних заяв від найвищих посадовців держави. "Телеграф" розбирався, що насправді відбувається з енергетикою столиці, чому чиновники одночасно заговорили про можливу катастрофу і чи варто киянам панікувати.

