Чи дійсно ракета 9М729 – нове російське вундерваффе та в чому найбільша небезпека: пояснення експерта

Поширення цих ракет у ЗС РФ стало одним з наслідків операції "Павутина"

Росіяни все частіше використовують крилату ракету 9М729, яка майже не згадувалась у звітах до 2025 року. Про те чим вона відрізняється від інших, в чому найбільша небезпека та до чого тут операція "Павутина", "Телеграф" поспілкувався з військовим оглядачем групи "Інформаційний спротив" Олександром Коваленком.

В чому найбільша небезпека

За його словами, російська крилата ракета 9М729 відрізняється від "Калібрів" та Х-101 тільки тим, що вона саме сухопутного пуску. Простими словами, це "Калібр 3М-14" для пуску не з морського носія, оскільки "Калібр" – це крилата дозвукова крилата ракета морського боєзапасу.

"І саме 9М729 – це модифікація ракети "Калібр", але прилаштована для пуску з пускової установки 9П701. Вона може бути на шасі МЗКТ 7930", – уточнив експерт.

Саме те, що вона запускається з землі, робить її вкрай небезпечною. Тому що ця крилата ракета так само як і балістичний "Іскандер М", переміщується на пускових сухопутних установках, які дуже важко вполювати.

"Проблема у тому, що їх дуже важко зафіксувати до моменту пуску. Вони можуть витримувати цей буфер безпеки і загроза фіксується саме в момент пуску", – пояснив Коваленко.

Пускова установка "Іскандер М"

Лише іноді вдається зафіксувати установки, коли вони тільки виїжджають на пускові майданчики, а це може бути будь-яка локація. Водночас з "Калібрами" морського боєзапасу все досить зрозуміло. Коли носії цих ракет виходять у Чорне море, ми розуміємо, що є загроза.

"Так само і з авіаційними крилатими ракетами, типу Х-101, чи як раніше часто дуже використовували Х-550. Ту-95-й взлітає. Проходить десь півтори-дві години, поки він долітає, наприклад, до району Каспію, до пускових, запускає", – сказав оглядач.

При цьому ракета летить ще приблизно годину-півтори години до повітряного простору України. Тобто фактично від моменту, коли злітає сам носій цих ракет, до їх входження в повітряний простір України проходить три години, що дає змогу підготуватися. Щодо ракети 9М729, як й балістики, заздалегідь підготуватися неможливо через пізню фіксацію.

Характеристики

Якщо порівнювати з "Калібром", бойова частина 9М729 майже така ж сама – в середньому це 450 кг вибухової речовини, каже Коваленко. Щодо дальності польоту, як і в "Калібра", в 9М729 є різні модифікації.

"А дальність польоту – це 1000-1500 км. Деякі модифікації, нібито за інформацію від США, можуть сягати дальності польоту 2000-2200", – сказав експерт.

Щодо найбільшої дальності, 9М729 може досягати її за певних умов – зменшенні бойовій частині та збільшеному паливному баку.

Крилата ракета 9М729

"Хоча, я думаю, що більш реалістичний показник – до 1500. В них такі самі показники як у Х-101, 3М-14 класичний. Вони майже нічим не відрізняються. Не гучніше літають, так само літають", – додав оглядач.

За його словами, 9М729 мають можливість маневрувати, як і "Калібри", як і Х-101. Також ці ракети мають дозвукову швидкість близько 850-900 км/год.

А як щодо протидії?

9М729 фіксуються засобами протиповітряної оборони та РЛС, так само як і усі інші крилаті дозвукові ракети, пояснив Коваленко. Збиваються більшістю засобів протиповітряної оборони, які в нас є.

"Тобто для їх збиття не потрібна якась особлива система, типу Patriot або SAMP/T. Їх чудово і NASAMS збивають. Їх можна збити і іншими засобами: малого, середнього радіусу дії", – розповів експерт.

Він додав, що новітні російські ракети також можуть перехопити F-16 або МіГ-29, оснащені ракетами повітря-повітря.

"Зараз ми дуже часто використовуємо саме цю повітряну компоненту для перехоплення дозвукових крилатих ракет. Тобто вони в перехопленні не складніші, аніж Х-101 чи "Калібри". Тобто вони не такі складні, як балістика чи аеробалістика ", – пояснив оглядач.

Як Х-101 та "Калібр", 9М729 мають функцію польоту на наднизькій висоті з огинанням рельєфу та маневруванням. Водночас вона не така досконала, як, наприклад, у StormShadow чи Scalp EG. Проте ця функція не заважає українським радарам бачити ці російські ракети.

"На відповідному етапі їх складніше перехопити через цю наднизьку висоту і швидкість тими чи іншими засобами протиповітряної оборони. Наприклад, комплексами малого радіусу дії, але при супроводженні на відповідних висотах нема ніякої проблеми в цьому", – сказав Коваленко.

До чого тут "Павутина"?

Однією з причин частішої появи 9М729 у 2025 році стала легендарна українська операція "Павутина", коли більша частина боєздатних російських носіїв ракет Х-101 (Ту-95МС та Ту-160) були знищені та пошкоджені.

"Зараз ми бачимо, що вони ракети Х-101 дуже рідко запускають. І зазвичай це невелика кількість. Їм не вистачає цих носіїв. В них залишилось дуже мало Ту-95МС, та Ту-160", – пояснив Коваленко.

Окрім того, в них вже давно відпрацьований ресурс, додав він. Літаки перебувають у такому стані, що буквально можуть розвалитися у повітрі. А будівництво Ту-95МС у росіян відсутнє.

Олександр Коваленко

"Виходить, що ракета Х-101 найближчим часом взагалі може перетворитися в ракету без носія. Може таке статися. І вони таким чином намагаються зараз налагодити виробництво 9М729, щоб компенсувати нестачу для ударів вглиб території України саме компоненти Х-101", – сказав фахівець.

Тому ворог буде масштабувати це виробництво, але не факт, що зараз він має багато 9М729. Це має бути покроковий системний підхід. Зважаючи, що росіяни почали приділяти цьому увагу після "Павутина", вони не встигли в такій кількості зробити ці ракети.

"В них навіть "Іскандер-К" виробляється набагато повільніше, аніж 9М720 "Іскандер-М", балістична ракета. Він більш повільний в виробництві, хоча здавалося б крилата ракета дозвукова, вона простіша за своєю компонентою, аніж балістична", – додав експерт.

На його думку, набагато раніше росіяни мали можливість більш диверсифікувати компонентів на власне виробництво 9М723 і частково замінити західні складові. А з виробництвом 9М729 можуть бути ті ж самі проблеми що із "Іскандер-К".

Дотягнутися до Львова

Він зауважив, що ця ракета майже не згадувалась упродовж усіх років війни у звітах. Частіше з'являтися 9М729 почала тільки 2025 року. Експерт вважає, що це пов'язано з прагненням покращити удари з використанням класичного "Іскандера К".

"Їх не задовольняє ця відстань 500 км і вони почали виходити на показник більшої відстані, щоб можна було до Львова дотягнутися, не підіймаючи у повітря Ту-95МС", – пояснив Коваленко.

Іншою причиною, чому росіяни почали переходити саме на ці ракети, є те, що вони більше приблизно на пів метра класичної 9М727-728. А якщо ракета більше за розмірами, то їй потрібна іншого типу пускова установка.

Пускові установки для 9М729 на вагу золота

Він скептично прокоментував повідомлення про те, що довкола України зосереджено 24 самохідні пускові установки ракетного комплексу Іскандер-М1 з сумарним залпом — 96 крилатих ракет 9М729.

"Я взагалі щось сумніваюсь у тому, що ця інформація відповідає дійсності щодо залпу на 96 ракет. Це, м'яко кажучи, забагато. Ну от формально вони взяли 24 пускові помножили на чотири ракети. А чи є така кількість ракет, чи є така кількість пускових, звідки ця інформація?", – запитав оглядач.

Пускова установка "Іскандер-К" і "Іскандер-М 1" не відрізняються, але тільки на перший погляд. Для 9М729 установка більша, уточнює експерт. Вона має більші габарити, тому що сама по собі ракета більша.

"Це говорить про те, що її виробництво – це вже зовсім інша виробнича лінія з трохи іншими технічного та технологічного плану компонентами. Є відмінності, які потребують інших технологічних можливостей", – сказав Коваленко.

На його думку, вона не може бути масовою і розповсюдженою. Саме тому є сумніви, що у росіян є ці ракети і особливо пускові установки в такій великій кількості.

Складна ціль

Обстрілюючи Україну 9М729, росіяни можуть не під'їжджати близько до нашого кордону. Це дуже ускладнює знищення пускових установок.

"Так само, як із балістикою. Ми багато знищили балістичних пускових "Іскандер-М" за час повномасштабного вторгнення? Було знищено саме пускових декілька одиниць всього-навсього", – розповів Коваленко.

Він також зауважив, що ворог намагається завдавати ударів з якомога більшої відстані. Експерт навів приклад, що по Одещині, Запоріжжю та Миколаївщині завдають ударів майже з району Керченського мосту – з південно-східної частини Криму.

Це робиться саме для того, щоб максимально убезпечити ці пускові установки. Отже це також говорить про те, що росіяни мають серйозні проблеми з відновленням, ремонтом, обслуговуванням. Вполювати пускову установку 9М729 буде набагато складніше, аніж класичний "Іскандер М".

Раніше експерти обговорили нову далекобійну ракету "Іскандер", яка нібито може летіти на 1000 кілометрів. На їхню думку, її, ймовірно, не існує. Однак якщо це не вигадка, то під загрозою опиняється практично весь захід України.