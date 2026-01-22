225 млн грн из бюджета во время войны: Минкульт "объяснил" ремонт колледжа известной балерины

Государство может потратить сотни миллионов на хореографический колледж в Киеве

Министерство культуры и информационной политики Украины не объяснило, почему во время полномасштабного вторжения занялось освоением средств "Большого строительства" и производит ремонт колледжа в Киеве, где главенствует балерина Екатерина Кухар.

Что нужно знать:

Речь идет о капитальном ремонте хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной на 225,29 млн. грн

Проект ремонта стартовал еще в 2021 году, но активные закупки возобновили в конце 2025 года

Часть финансирования предусмотрена в рамках программы "Большая стройка"

Тендеры провели с одним участником или через прямые договоры

Госаудитслужба начала мониторинг расходов

В ответе на запрос "Телеграфа" о капитальном ремонте в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже имени Татьяны Таякиной общей стоимостью 225,29 млн грн, Минкульт отметил только, что процесс ремонта был начат еще в 2021 году на основании утвержденной проектно-сметной документации.

Здание колледжа/ Фото: Google Maps

Внутри кабинета колледжа имени Татьяны Таякиной/Фото: Google Maps

Тогда в рамках бюджетной программы подготовки кадров для сферы культуры выполнили часть работ на сумму 18,8 млн. грн. После начала полномасштабного вторжения России финансирование проекта было приостановлено в соответствии с решениями Министерства финансов. В 2023 году на отдельные работы I и II пусковых комплексов дополнительно направили еще 2,16 млн. грн. Это сделали по бюджетной программе 3801280 "Фонд развития заведений общегосударственного значения, в том числе ее строительство".

Руководительница хореграфического колледжа Екатерина Повар и солистка Национальной оперы Украины Ольга Голица на фоне колледжа

В 2024 году проектная документация была скорректирована и повторно пройдена государственная экспертиза. Согласно экспертному отчету от 6 декабря 2024 года, в 2025 году на продолжение капитального ремонта было выделено 40 млн грн: по 20 млн грн на спальный корпус и на учебный корпус вместе с гаражом. В то же время в законе о Государственном бюджете на 2026 год соответствующая бюджетная программа уже не заложена. Однако расходы в рамках "Большого строительства" в ответе на запрос не указали.

Ответ на запрос "Телеграфа"

В то же время, в конце 2025 года колледж заключил новые договоры на полномасштабный капитальный ремонт. 29 декабря в системе "Прозорро" появилась информация о двух сделках общей стоимостью 225,29 млн грн на ремонт спального корпуса, учебного корпуса и гаража.

Тендер на ремонт в колледже имени Татьяны Таякиной

Проект предусматривает комплексное обновление зданий: выравнивание стен, устройство новых перегородок, полов и натяжных потолков с подсветкой, модернизацию вентиляции, усиление конструкций, замену сантехники, мебели и оборудования. Отдельно запланировано обустройство укрытий в подвалах общежития и театра, рассчитанных на 390 человек.

Это уже вторая попытка реализовать масштабный ремонт. В 2024 году торги по двум пусковым комплексам выиграло ООО "БК-Будгруп", однако процедуру отменили из-за сокращения финансирования. Вернувшись к закупкам в 2025 году, заказчик провел тендер только на спальный корпус, где победило ООО "Инжстройпроект" с предложением 99,28 млн. грн. На ремонт учебного корпуса и гаража желающих не нашлось, поэтому договор на 126 млн грн был заключен напрямую с ООО "Монолит-Центр".

Информация о закупке в системе "Прозорро"

Финансирование работ осуществляется из государственного бюджета. Часть средств, согласно приказу министра культуры Татьяны Бережной, предусмотрена в рамках программы "Большое строительство", начатой в 2020 году. Завершить все работы по действующим контрактам планируют к июлю 2027 года, и есть нюанс, госслужба проводит аудит расхода более 126 млн грн. Отметим, что в сметах закупок есть вопросы по ценам, в том числе аналогичные товары имеют существенную разницу в цене, отличаются они и от рыночных.

К примеру, тяжелый цементный кладочный раствор М150 в смете "Монолит-Центр" стоит 5 063 грн/куб. м, а в "Инжстройпроект" почти в полтора раза дешевле – 3 392 грн/куб. м. С 16 января Госаудитслужба проводит мониторинг трат.

Уведомление о мониторинге в системе "Прозорро"

Мониторинг Госаудитслужбы обычно длится не более 15 рабочих дней с даты оглашения сообщения о его начале в электронной системе закупок.

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересе антикоррупционного бюро и прокуратуры к главной астрономической обсерватории Украины.