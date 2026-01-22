225 млн грн з бюджету під час війни: Мінкульт "пояснив" ремонт коледжу відомої балерини

Держава може витратити сотні мільйонів на хореографічний коледж у Києві

Міністерство культури та інформаційної політики України не пояснило, чому під час повномасштабного вторгнення зайнялось освоєнням коштів "Великого будівництва" та проводить ремонт коледжу в Києві, де головує балерина Катерина Кухар.

Що потрібно знати:

Йдеться про капітальний ремонт хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної на 225,29 млн грн

Проєкт ремонту стартував ще у 2021 році, але активні закупівлі поновили наприкінці 2025

Частину фінансування передбачили в межах програми "Велике будівництво"

Тендери провели з одним учасником або через прямі договори

Держаудитслужба розпочала моніторинг витрат

У відповіді на запит "Телеграфа" щодо капітального ремонту у Київському державному фаховому хореографічному коледжі імені Тетяни Таякіної загальною вартістю 225,29 млн грн, Мінкульт зазначив тільки, що процес ремонту було розпочато ще у 2021 році на підставі затвердженої проєктно-кошторисної документації.

Будівля коледжа/ Фото: Google Maps

Всередині кабінету коледжа імені Тетяни Таякіної / Фото: Google Maps

Тоді в межах бюджетної програми підготовки кадрів для сфери культури виконали частину робіт на суму 18,8 млн грн. Після початку повномасштабного вторгнення Росії фінансування проєкту було призупинене відповідно до рішень Міністерства фінансів. У 2023 році на окремі роботи І та ІІ пускових комплексів додатково спрямували ще 2,16 млн грн. Це зробили за бюджетною програмою 3801280 "Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому числі її будівництво".

керівниця хореграфічного коледжу Катерина Кухар та солістка Національної опери України Ольга Голиця на фоні коледжу

У 2024 році проєктну документацію було скориговано та повторно пройдено державну експертизу. Згідно з експертним звітом від 6 грудня 2024 року, у 2025 році на продовження капітального ремонту виділили 40 млн грн: по 20 млн грн на спальний корпус та на навчальний корпус разом із гаражем. Водночас у законі про Державний бюджет на 2026 рік відповідної бюджетної програми вже не закладено. Проте витрати в межах "Великого будівництва" в відповіді на запит не зазначили.

Відповідь на запит "Телеграфа"

Водночас, наприкінці 2025 року коледж уклав нові договори на повномасштабний капітальний ремонт. 29 грудня в системі "Прозорро" з’явилася інформація про дві угоди загальною вартістю 225,29 млн грн на ремонт спального корпусу, навчального корпусу та гаража.

Тендер на ремонт в коледжі імені Тетяни Таякіної

Проєкт передбачає комплексне оновлення будівель: вирівнювання стін, улаштування нових перегородок, підлог і натяжних стель із підсвіткою, модернізацію вентиляції, посилення конструкцій, заміну сантехніки, меблів та обладнання. Окремо заплановано облаштування укриттів у підвалах гуртожитку та театру, розрахованих на 390 осіб.

Це вже друга спроба реалізувати масштабний ремонт. У 2024 році торги за двома пусковими комплексами виграло ТОВ "БК-Будгруп", однак процедуру скасували через скорочення фінансування. Повернувшись до закупівель у 2025 році, замовник провів тендер лише на спальний корпус, де перемогло ТОВ "Інжбудпроект" із пропозицією 99,28 млн грн. На ремонт навчального корпусу та гаража охочих не знайшлося, тому договір на 126 млн грн уклали напряму з ТОВ "Моноліт-Центр".

Інформація про закупівлю в системі "Прозорро"

Фінансування робіт здійснюється з державного бюджету. Частина коштів, згідно з наказом міністра культури Тетяни Бережної, передбачена в межах програми "Велике будівництво", яку започаткували у 2020 році. Завершити всі роботи за чинними контрактами планують до липня 2027 року, та є нюанс, держслужба проводить аудит витрати понад 126 млн грн. Зазначимо, що у кошторисах закупівель є питання щодо цін, зокрема аналогічні товари мають суттєву різницю в ціні, відрізняються вони і від ринкових.

Наприклад, важкий цементний кладковий розчин М150 у кошторисі "Моноліт-Центр" коштує 5 063 грн/куб. м, а в "Інжбудпроект" майже в півтора раза дешевше ‒ 3 392 грн/куб. м. З 16 січня Державна аудиторська служба проводить моніторинг витрат.

Сповіщення про моніторинг в системі "Прозорро"

Моніторинг Держаудитслужби зазвичай триває не більше 15 робочих днів з дати оприлюднення повідомлення про його початок в електронній системі закупівель.

