Праздник, окропленный кровью: кем были первые убитые активисты Евромайдана (фото, видео)

Что произошло на Майдане в День Соборности, о чем мы не имеем права забыть

Дата, которая навсегда вписана в историю Ревоюции Достоинства кровью, – 22 января, когда Украина потеряла первых протестующих. Прошло 12 лет, но ответ на главный вопрос до сих пор не получен — кто именно стрелял и почему виновные так и не понесли наказание.

Ровно 12 лет назад на улице Грушевского пролилась первая кровь Евромайдана, навсегда изменив ход украинской истории и превратив мирный протест в борьбу за выживание

Первой жертвой революции стал Юрий Вербицкий, которого похитили прямо из больницы и замучили до смерти из-за его гражданской позиции

Несмотря на установленные подразделения силовиков, находившихся на местах расстрелов Нигояна, Жизневского и Сеника, исполнители убийств до сих пор не получили судебных приговоров

Утром 22 января 2014 под противостояние на улице Грущевского в Киеве погибли первые участники Евромайдана. Огнестрельные ранения получили Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Еще один активист получил тяжелые ранения и скончался через несколько дней в больнице.

Скандальные "диктаторские законы"

После напряженного декабря начало января 2014 года на Майдане выглядело относительно спокойным. Противостояние вроде бы взяло паузу, однако она оказалась короткой. Переломным стало 16 января, когда Верховная Рада по скандальной процедуре приняла пакет законов, впоследствии получивших название "диктаторских".

В тот вечер парламентарии, близкие к Партии регионов, фактически без полноценного обсуждения и подсчета голосов протолкнули ряд решений, которые ограничивали протестную деятельность, усиливали ответственность для активистов и контрастировали публичные проявления несогласия. Такие действия вызвали жесткую реакцию не только внутри страны.

Процедуру голосования и содержание законов публично подвергли критике Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, ОБСЕ, ООН. Украинское общество приняло эти решения как прямую угрозу свободам, за которые люди уже несколько месяцев стояли на площадях. Требование отменить принятый пакет законов быстро стало одним из ключевых лозунгов протеста, а "затишье" прекратилось.

Первые убитые активисты — уже через 7 дней

Сергей Нигоян погиб около шести часов утра недалеко от стадиона "Динамо". Смертельное ранение ему нанесла свинцовая картечь. По свидетельству очевидцев, в тот момент формально еще действовало перемирие между протестующими и силовиками.

Михаила Жизневского убили на том же участке примерно в девять утра. Пуля из охотничьего оружия угодила ему прямо в сердце — шансов выжить не было.

Роман Сеник, 45-летний житель Львовщины, стоял на передовой с флагом, когда снайпер попал в него бронебойным шаром специального назначения. Выстрел пробил легкое, еще одно ранение было в плечо. В киевской больнице №17 врачи провели несколько операций, из-за критической потери крови Роману ампутировали руку. 25 января он умер, так и не придя в сознание.

В тот же день в лесополосе Бориспольского района Киевской области обнаружили тело Юрия Вербицкого. Его похитили прямо из Александровской больницы, куда он попал после ранения на Грушевского. По данным следствия, именно Вербицкий был первым убитым во время Революции Достоинства.

Юрий Вербицкий приехал на Майдан, взяв отпуск на работе. В ночь с 20 на 21 января, когда он помогал протестующим и разносил чай, силовики ранили его в глаз. Вместе с Игорем Луценко его доставили в больницу, откуда обоих активистов похитили неизвестные. В течение примерно 15 часов их содержали и пытали. Вербицкий эту пытку не пережил.

Расследования убийств Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не доведены до приговоров. В Государственном бюро расследований заявляют, что смогли установить находившиеся вблизи мест убийств подразделения внутренних войск и спецподразделения "Беркут" и потенциально могли быть причастными. В то же время по делу Юрия Вербицкого судебные процессы продолжаются до сих пор.

