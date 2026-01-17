Був серед найбагатших мерів, а тепер лідер за доплатами: як змінилися доходи очільника Ужгорода (документ)

Невисокий оклад, але щедрі доплати контрастують з торішніми доходами

Мера Ужгорода з населенням всього близько 130 тисяч осіб Богдана Андріїва не можна назвати найбагатшим з огляду на його зарплату. Посадовий оклад у 2025 році становив 24 240 грн.

Що потрібно знати:

"На руки" Богдан Андріїв отримав 213 472 грн

Матеріальна допомога перевищила 150 тис. грн

У 2024 році мер був серед найоплачуваніших — понад 1,18 млн грн

Про це стало відомо з відповіді міської ради Ужгорода на інформаційний запит "Телеграфа". Та завдяки певним надбавкам, йому за попередній рік нарахували 277 587,46 грн, з яких на руки він отримав 213 472 грн.

При цьому Андріїва наразі можна назвати лідером з виплати матеріальної допомоги. На вирішення соціально-побутових питань він отримав 79 019,05 грн, а на оздоровлення під час відпустки — 74 213,72 грн. Загалом це 153 232,77 грн в плюс.

Відповідь на запит "Телеграфа" про зарплату Андріїва

Цікавий факт — ще на початку 2025 року Андріїв був одним із найвисокооплачуваніших мерів України, отримавши за 2024 рік 1 мільйон 181 тисячу гривень зарплати.

Декларація Андріїва за 2024 рік

Що відомо про Богдана Андріїва

Богдан Андріїв

За освітою інженер-механік та юрист. Працював у медичній сфері, митних органах, на керівних посадах у держслужбі та бізнесі. Був секретарем Ужгородської міської ради, а з 16 листопада 2015 року — обраний міський голова Ужгорода. Політичну кар'єру будував у партіях з сумнівною репутацією, зокрема "Партії регіонів" та "Відродження". Він в інтерв'ю казав, що родину забезпечує дружина, що займається бізнесом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мер Дніпра віддає свою зарплату на благодійність. Зокрема — військовим частинам та дитині, мати якої загинула в стрілянині ще на початку 2022 року.