Сильные морозы не отступают. Какая погода будет в Киеве на выходных и когда ждать потепления

Существенных осадков в эти дни не прогнозируют

Январь в Украине выдался очень снежным и морозным. В ближайшее время потепления ждать не стоит, в частности Киеву, поскольку ночной мороз на этих выходных, 17-18 января, останется в пределах -18…-20 градусов.

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 17 января, в столице Украины ожидается переменная облачность. Снегопадов синоптики не прогнозируют, ночью температура составит -16…-18 градусов, а днем будет в диапазоне -14…-12 градусов.

Погода в Киеве на 17 января

В воскресенье, 18 января, сохранится холодная погода. Ночью столбики термометров опустятся до -18…-20 градусов, а днем покажут -14…-12 градусов. Преимущественно день пройдет без осадков.

Погода в Киеве на 18 января

Согласно прогнозу сайта Ventusky, лютые морозы в Киеве начнут отступать с понедельника, 19 января. Дневные температуры на следующей недели будут в диапазоне -7…-4 градусов. Теплее всего будет 22 января: ночью ожидается -6 градусов, а днем 0 градусов.

Когда в Киеве потеплеет

Но потепление будет недолгим, потому что с 24 по 27 января придет пик морозов, однако без существенных осадков.

Водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными. Раньше мы рассказывали, как не упасть на льду.