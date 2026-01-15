"Батя Арестовича?" Когда главный раввин Днепра обещал окончание войны в Украине и что пошло не так

Каминецкий подчеркивал, что его слова основываются на мнениях европейских и американских экспертов

Прогноз главного раввина Днепра Шмуэля Каминецкого по окончанию войны не оправдался. Ведь он заявлял, что уже 15 января в Украине воцарится мир. Пока этого не произошло, более того, в Днепре днем раздались взрывы.

Что нужно знать:

Главный раввин Днепра прогнозировал конец войны в Украине до 15 января 2026 года

Он считает, что Украину ждет большое будущее

В сети пользователи уже начали реагировать на прогноз раввина Днепра. Так как еще до 15 января говорили, что война в этот день не закончится.

Однако еще в октябре 2025 года Шмуэль Каминецкий подчеркивал: "Мы дали немного больше времени, потому что на Новый год люди будут заняты. Поэтому 15 января будем праздновать, это будет уже после окончания войны. Если война только закончится, весь мир, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда".

Но прогноз главного раввина не оправдался, что для некоторых украинцев было совершенно очевидно. Хотя Шмуэль Каминецкий говорил, что его прогноз основан не на мистике, а на словах влиятельных людей в США и Европе. Люди в сети писали:

Интересно, кто следующий прогноз будет давать?

Он уже говорит в январе.

Поверить, себя обмануть. А он, выкрутится, и что-нибудь новое придумает.

Та походу это батя Арестовича.

Где-то он просчитался, но где?

Какая ситуация с войной в Украине сейчас

Несмотря на прогнозы главного раввина, в настоящее время мир в Украине не воцарился. Переговоры и разработка мирного плана продолжаются уже несколько месяцев, что очень сильно беспокоит президента США Дональда Трампа. Он обвиняет в затягивании решения ситуации именно Киев, а не Москву.

В то же время, Россия продолжает регулярные обстрелы Украины и удары по энергетике. Враг применяет весь свой арсенал, даже межконтинентальную ракету "Орешник", которой недавно атаковал Львов.

Ранее "Телеграф" писал, что американский генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес рассказал о возможном сценарии завершения боевых действий.