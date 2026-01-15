"Батя Арестовича?" Коли головний рабин Дніпра обіцяв закінчення війни в Україні та що пішло не так

Камінецький наголошував, що його слова ґрунтуються на думках європейських та американських експертів

Прогноз головного рабина Дніпра Шмуеля Камінецького щодо закінчення війни не справдився. Адже він заявляв, що вже 15 січня в Україні запанує мир. Наразі цього не сталось, ба більше, у Дніпрі вдень пролунали вибухи.

Що треба знати:

Головний рабин Дніпра прогнозував кінець війни в Україні до 15 січня 2026 року

Він вважає, що Україну чекає велике майбутнє

У мережі користувачі вже почали реагувати на прогноз рабина Дніпра. Адже ще до 15 січня казали, що війна в цей день не закінчиться.

Однак ще у жовтні 2025 Шмуель Камінецький наголошував: "Ми дали трохи більше часу, тому що на Новий рік люди будуть зайняті. Тому 15 січня будемо святкувати, це буде вже після закінчення війни. Якщо війна тільки закінчиться, весь світ, в гарному сенсі цього слова, інвестори, туристи, всі приїдуть сюди".

Але прогноз головного рабина не справдився, що для деяких українців було цілком очевидним. Хоча Шмуель Камінецький казав, що його прогноз ґрунтується не на містиці, а на словах впливових людей у США та Європі. Люди в мережі писали:

Цікаво, хто наступний прогноз даватиме?

Він уже говорить у січні.

Повірити, себе обманути. А він, викрутиться, і щось нове вигадає.

Та походу це батя Арестовича.

Десь він прорахувався, але де??

Яка ситуація з війною в Україні зараз

Попри прогнози головного рабина, наразі мир в Україні не запанував. Переговори та розробка мирного плану тривають вже кілька місяців, що досить сильно непокої президента США Дональда Трампа. Він звинувачує у затягування вирішення ситуації саме Київ, а не Москву.

Водночас Росія продовжує регулярні обстріли України та удари по енергетиці. Ворог застосовує весь свій арсенал, навіть міжконтинентальну ракету "Орєшнік", якою нещодавно атакував Львів.

Раніше "Телеграф" писав, що американський генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес розповів про можливий сценарій завершення бойових дій.