Відлига закінчується: коли у Дніпрі почнуться справжні зимові холоди

Названо точну дату, коли місто накриє хвиля морозів

У Дніпрі після відносно м’якої погоди, на відміну від Харкова, очікується помітне похолодання, яке розпочнеться вже наступного тижня. Місто поступово накриє мороз, місцями зі снігом, а найхолоднішими стануть кінець тижня та початок наступного. Водночас справжній снігопад затримається й прийде лише на початку робочого тижня.

Що варто знати

З 9 січня у Дніпрі очікується значне зниження температури з нічними морозами до -8 °C

Пік морозів припаде на суботу, проте суттєвих опадів наприкінці тижня не передбачається

У понеділок, 12 січня, місто накриє помітний снігопад, температура буде стабільно мінусовою

У Дніпрі після свят очікується помітне похолодання, і з 9 січня жителям варто готуватися до сильного морозу. За прогнозами, температура повітря почне опускатися нижче нуля вже в цю п’ятницю, 9 січня, з нічними мінімумами близько -5…-8 °C, а вдень також прохолодно з можливим невеликим снігом або крижаним дощем, за даними Ventusky.

Якою буде погода у Дніпрі 9 січня. Фото: ventusky

Чи випаде сніг у Дніпрі. Фото: ventusky

У суботу, 10 січня, морози стануть ще сильнішими — очікується до -9 °C вночі та вранці, хоча опади не будуть значними — ймовірність снігу невелика. Вихідні будуть холодними, але сухими.

Погода в Дніпрі на 10 січня 2026. Фото: ventusky

У неділю, 11 січня, ситуація дещо покращиться — мороз все ще триматиметься, але стовпчики термометрів піднімуться до приблизно -3 °C вдень, Це трохи м’якше порівняно з попередніми днями.

Погода у Дніпрі на 11 січня. Фото: ventusky

Однак сильний холод продовжить панувати і в понеділок, 12 січня — очікуються нічні мінімальні температури нижче нуля і вдень мороз, хоча загальний режим стане трохи стабільнішим. Сніг випаде саме цього дня, і він буде помітнішим, ніж у вихідні. Температура сягатиме -6 °C.

Погода у Дніпрі 12 січня 2026. Фото: ventusky

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Київ може накрити зимова стихія. На столицю чекають люті морози.