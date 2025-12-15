Морозы отменяются? Выпадет ли в Украине снег на Рождество 2025

Погода в Украине снова ломает зимние традиции

Хотя сейчас в некоторых регионах Украины настоящая зимняя сказка, Рождество не порадует все области хорошей снеговой погодой. 25-27 декабря можно ожидать сочетания холодных температур, осадков в виде снега и мокрого снега, а также разной интенсивности морозов в зависимости от региона страны.

Что следует знать

Температура воздуха чаще будет выше нуля в большинстве регионов к Рождеству

Сильные морозы и значительные снегопады не предвидятся на Рождество, кроме некоторых регионов

Снег будет появляться локально, но устойчивого покрова не будет

Погода на севере Украины на Рождество

На севере ожидается холодная погода с температурой около -7 °C днем и колебаниями ночью. Однако снега ждать не стоит, по данным Ventusky. Возможен сильный ветер.

Погода на Рождество на севере страны. Фото: ventusky

Запад Украины (Львовщина, Волынь, Закарпатье)

Западные области на Рождество могут увидеть переменную погоду: едва морозно или с небольшим плюсом днем около -3…+1 °C. Снег возможен в Карпатах. Однако в целом снежный покров будет слабым и кратковременным, если появится вообще.

Погода на Западе Украины на Рождество. Фото: ventusky

Центральная Украина (Киевщина, Виннитчина, Полтавщина)

В центральных областях синоптики также прогнозируют относительно мягкую зимнюю погоду с дневными температурами от -3 до -5°C. В Киевской области снега ждать не стоит, но в Винницкой и Черкасской областях снежный покров будет примерно 2-3 сантиметра. Сильные морозы ожидаются ночью.

Погода в центральной части Украины на Рождество. Фото: ventusky

Восток Украины (Харьковщина, Днепропетровщина, Луганщина)

На востоке также достаточно погода будет более характерной для декабря. Мороз до -7°C следует ожидать в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Однако снег выпадет только в Днепропетровской и Донецкой областях. В последней покров будет достигать 11 сантиметров.

Погода на востоке Украины на Рождество. Фото: ventusky

Юг Украины и Крым (Одесщина, Херсонщина, Николаевщина, Крым)

Южный регион будет относительно мягким в эти праздничные дни. Температура воздуха может быть немного выше нуля днем, около +2…+6 °C. Осадки здесь чаще дождевые или мокрый снег.

Погода на юге Украины на Рождество 2025. Фото: ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину надвигается антициклон. По прогнозам синоптиков, в течение 15–19 декабря можно ожидать периодические осадки, слабый ветер и туманы.