Британці про таке можуть тільки мріяти: яка ситуація зі злочинністю в Україні (інфографіка)

Поліцейські одночасно виконують бойові завдання, евакуюють людей та допомагають пораненим, компенсуючи нестачу особового складу

За 2025 рік у Лондоні зафіксовано понад 48 тисяч крадіжок із зломом та понад 30 тисяч пограбувань, незважаючи на сотні тисяч камер спостереження та величезний контингент поліції. Для порівняння: в Україні навіть під час війни та обмеженого ресурсу поліції зареєстровано значно меншу кількість пограбувань та розбоїв, а більшість злочинців затримано по гарячих слідах.

Що потрібно знати:

У Києві встановлено понад 15 000 камер, у країні — близько 78 800

За минулий рік офіційно в Україні зареєстровано 1316 пограбувань та 305 розбоїв

До повномасштабної війни, у 2021 році, в Україні було скоєно 927 розбоїв та понад 5000 пограбувань

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов. Він прокоментував новину про пограбування в Лондоні, де злочинці з молотками серед білого дня на очах багатьох людей розбили вітрину ювелірної крамниці та втекли з повними сумками коштовностей. У британській юридичній традиції злочин кваліфікований як злодійство зі зломом. Арешт за цим кейсом – ще не зроблено.

Цей злочин вражає зухвалістю з огляду на те, що в Лондоні понад 900 000 камер спостереження та значний контингент поліції (як половина поліції України). Про такі ресурси Україна зараз може лише мріяти написав Нєбитов.

Водночас у Києві — понад 15 000 системних камер, а всього по державі – близько 78 800. І це з урахуванням того, що в Україні триває повномасштабна війна, щодня літають ракети та трапляються блекаути. Нестача особового складу поліції компенсується героїзмом правоохоронців, які одночасно захищають громадян на фронті, евакуюють людей та допомагають пораненим. Російські спецслужби націлені на наших військових та поліцію — теракти, підпали, удари дронами — але рівень злочинності залишається навіть нижчим, ніж до повномасштабного вторгнення.

За статистикою майнових злочинів: у 2025 році в Україні зареєстровано 1316 пограбувань та 305 розбоїв. З 379 розбійників 281 – затримано по гарячих слідах.

Аналіз розбоїв в Україні у 2025. Інфографіка "Кримінальна поліція"

Для порівняння: у 2021 році було скоєно 927 розбоїв та понад 5000 пограбувань.

Ці цифри — не для порівнянь заради порівнянь, а для розуміння реальної ефективності в різних умовах. Безпека не з’являється сама по собі. Вона виборюється щодня — ціною рішень і відповідальності. Це спільна справа держави та суспільства. Я дякую кожному поліцейському, який попри втому, втрати й постійний ризик продовжує служити Україні. Ви — опора держави. підсумував Нєбитов.

Розкриття нападів та пограбувань у 2021-2025. Інфографіка "Кримінальна поліція"

