Запас грошей на блекаут: українцям пояснили, скільки готівки потрібно мати вдома

Фінансова подушка під час кризових ситуацій має бути не великою, а продуманою

Під час блекаутів українцям радять не тримати вдома великі суми готівки. Для безпеки та повсякденних потреб достатньо обмеженого резерву, тоді як основні гроші краще зберігати на банківських картках.

Що потрібно знати:

Українцям радить мати готівку на один-два дні витрат

Основні засоби краще тримати на карті або інструментах, що захищають від інфляції

Банківська карта залишається безпечним і зручним способом зберігання грошей

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфа": "Готівка, картка або біткоін: названо найгірший спосіб зберігання заощаджень під час війни" .

Інвестиційний банкір Сергій Фурса та економіст Тарас Козак зійшлися на думці, що готівка потрібна, але в обмеженій кількості.

Фурса, наприклад, рекомендує тримати вдома суму на один-два дні витрати.

"У вас має бути кеш на один день. Цього вам достатньо. Ваші витрати на один день, може, два дні. А все інше має бути на карті", — каже він.

Водночас Козак зазначив, що невелика сума готівкою має бути саме у разі погіршення ситуації з електропостачанням. При цьому основні засоби він радить тримати на карті або використовувати фінансові інструменти, що дозволяють захиститися від інфляції.

Таким чином, банківська карта залишається найбезпечнішим та зручнішим способом зберігання грошей навіть під час блекаутів. А якщо говорити про готівку, то вони потрібні лише у мінімальній кількості — максимум кілька тисяч гривень.

Де краще зберігати гроші? Інфографіка "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни в банках чекають на українців у 2026 році.