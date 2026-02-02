Буде ефективною лише за однієї умови: експерт про зустріч Зеленського та Путіна

Політолог попередив про ще більшу халепу для України, в яку вона може потрапити

Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним є критично необхідною, адже нинішня війна фактично тримається на політичній волі двох людей, які так само можуть її зупинити. Попри масштаб трагедії та мільйонні жертви, сучасна війна все ще здатна завершитися за столом переговорів.

Про це в етері "Телеграфу" розповів Сергій Ягодзінський, український політолог, журналіст і публічний аналітик, який спеціалізується на питаннях міжнародної політики, війни Росії проти України, енергетичної безпеки та геополітичних процесів.

Що треба знати:

Зустріч Зеленського та Путіна критично необхідна

Війна тримається на політичній волі глав Росії та України

Переговори мають відбуватися за зачиненими дверима

На його думку, ця зустріч конче потрібна, тому що сьогодні війну ведуть дві людини, які можуть її зупинити. Що буде далі, залежить саме від їх волі.

"Ми повинні усвідомлювати, що сама війна, як вона ведеться сьогодні, вона і може бути зупинена за столом переговорів двох людей", – сказав політолог.

Він додав, що наявність США як медіатора, це добре. Але і Путін, і Зеленський, і переговорні групи говорять однією мовою та розуміють одне одного.

"Не так давно у нас було переплетено все: і економіка, і люди, і сім'ї, і енергетичні системи. Тому непотрібно робити вигляд, що ми настільки далекі, що не можемо поговорити", – пояснив Ягодзінський.

Він додав, що українці з росіянами мають спільну історію, спільні війни та війни одне проти одного. Але сьогодні найважливіше – це спільна біда і жертви кількістю майже 2 млн людей.

"І ось ці люди – з одного боку десять, з іншого боку десять, – вони мають зрозуміти, що через політичну волю кількох людей, які впливають на процеси, гинуть мільйони", – сказав аналітик та назвав це злочином проти народів, культур та цивілізації.

Водночас Ягодзінський вважає великим питанням ефективність цієї зустрічі через психологічні аспекти.

"Я боюсь, що якщо така зустріч буде з відчиненими дверима, ми будемо мати ще більшу халепу. Тому що Путін буде "стєбать" Зеленського, Зеленський буде "стєбать" Путіна, вони в цьому обидва – майстри", – висловив свою думку політолог.

Він впевнений, що зустріч між главами держав, що воюють, обов'язково має проходити за зачиненими дверима.

Раніше американський дипломат, у минулому — надзвичайний і повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що якщо президент США Дональд Трамп разом з європейцями зможе посилити тиск на Путіна, то росіян можна змусити перейти до справді серйозних переговорів.