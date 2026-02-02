Готуйтеся до ожеледиці: коли в Одесі потепліє до +2 градусів і надовго чи це
Після морозів у місто йде раптова відлига
В Одесі найближчими днями очікується різка зміна погоди. Після морозів до –5 градусів 3 лютого в місто прийде потепління, і вже з 4 лютого температура підніметься. Проте холод знову повернеться, хоч і без сильних морозів — у межах –3 градусів.
Що варто знати
- У вівторок, 3 лютого, Одеса опиниться під впливом антициклону, який принесе денні морози до -5 градусів
- Починаючи з середи, 4 лютого, в Одесу прийде хвиля потепління, що триватиме кілька днів з температурою до +2 градусів
- З 9 лютого метеорологи прогнозують чергове похолодання до -3 градусів, що супроводжуватиметься ризиком ожеледиці через танення снігу
У вівторок, 3 лютого, Одеса ще відчує зиму. Стовпчики термометрів опустяться до близько −5 °C вдень, і з мінусовими показниками вночі, під впливом холодного антициклону. Про це повідомляє Ventusky.
У середу, 4 лютого, на одеситів чекає початок потепління. Денна температура підніметься до 0…+2 °C, що істотно тепліше, ніж у попередні дні холодного вторгнення арктичного повітря.
Потепління триватиме до 8 лютого. Можна очікувати від 0 до +2 °C вдень та помірні "мінуси" вночі, що на тлі попередніх морозів відчуватиметься як відчутне потепління.
З понеділка, 9 лютого, на одеситів після відносно м’яких днів знову чекають помірні морози. Можна очікувати до -3°C.
У період потепління до +2 °C можлива ожеледиця під таненням снігу, особливо вранці та ввечері. З 9 лютого варто знову тримати під рукою теплий одяг — атмосферні зміни можуть повернути холод без попередження.
