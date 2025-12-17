Народила Кернесу сина, але не була його дружиною: що відомо про співмешканку мера Харкова Привалову

Їхні стосунки завершилися приблизно у 2000-х

Галина Привалова — колишня цивільна дружина багаторічного мера Харкова Геннадія Кернеса, з якою він мав спільного сина Данила. Тривалий час вона залишалася поза офіційним та медійним статусом, а її ім’я стало відоме широкому загалу вже після смерті політика.

Що варто знати

Геннадій Кернес помер рівно п’ять років тому — 17 грудня 2020 року від ускладнень коронавірусу

Із Галиною Приваловою він був у цивільному шлюбі і про неї довго нічого не було відомо

Заявила про себе жінка лише після смерті екса

На відміну від офіційно оформлених шлюбів Кернеса, його стосунки з Приваловою не були зареєстровані в РАЦСі. В медіа її називали "другою дружиною" мера Харкова саме через близькість і тривалість їхніх стосунків.

Галина Привалова

Галина довгий час не була відомою широкому загалу — її ім’я не фігурувало у мас-медійних сюжетах про Кернеса до того моменту, як він не помер. В одному із дописів Привалова показувала архівні світлини з їхньої бурхливої молодості.

Геннадій Кернес і Галина Привалова

У союзі Привалової з Кернесом у 1988 році народився син Данило. Зараз йому 37 років. Відомо, що він у 2011 році заволодів компанією "Діана", а згодом фірмою "Алфавіль". Також Данило керував закритим корпоративним інвестиційним фондом "Зіон" з капіталом 6,5 млн грн.

Геннадій Кернес із сином Данилом

Син Кернеса був і одним із засновників компаній "Банківська гарантія" та "Інтербуд Груп". Також відомо, що Данило має власну сім’ю — дружину Юлію і двох дітей — сина Петра і доньку, народжену у 2019 році.

Данило Привалов з дружиною Юлією

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про старшого сина Кернеса від першого шлюбу. Кирило став вдівцем у 39 років.