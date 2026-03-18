Схудла на понад 40 кг: "головна товстушка" Голлівуду змінилася до невпізнання (фото)

Ще кілька років тому зірка фільмів "Шпигунка", "Піймай товстуху, якщо зможеш" та "Подружки нареченої" Меліса Маккарті була символом бодіпозитиву в Голлівуді. Вона не вписувалася у стандартні "90-60-90", але отримувала номінації на "Оскар". Сьогодні ж її зовнішність різко змінилася — акторка помітно схудла.

Це і запустило хвилю чуток про застосування препарату "Оземпік". "Телеграф" покаже, як виглядає Меліса Маккарті зараз. 55-річна зірка має просто розкішний вигляд.

Свій шлях до фігури мрії акторка розпочала ще у 2013-му. Маккарті зізнавалася, що її розмір раніше впливав на вибір її одягу: "Дві церемонії вручення премії "Оскар" тому я не могла знайти нікого, хто б пошив мені сукню". Проте вже у 2015-му році зірка запустила власну лінійку одягу, у якій є речі усіх розмірів.

Меліса Маккарті у 2013 році на шоу Джиммі Фелона. Фото: Getty Images

Однак жертвувати здоров'ям заради фігури зірка не готова. Схуднути їй вдалося завдяки спорту та зміні способу життя. Раніше вона розповідала, що займається боксом та пілатесом і уникає дієт.

"У нашій країні спостерігається епідемія, коли дівчатка та жінки погано ставляться до себе через те, як виглядає 0,5 відсотка населення. Це починається у дуже ранньому віці", — ділилася Меліса Маккарті

Меліса Маккарті до схуднення. Фото: Getty Images

Як зараз виглядає Меліса Маккарті

У 2025–2026 роках акторка почала з’являтися на публіці у значно стрункішому вигляді. За оцінками західних медіа, за роки вона могла втратити до 40+ кг — але сама точних цифр не називає.

Меліса Маккарті. Фото: Getty Images

Сьогодні Маккарті виглядає значно стрункішою. У неї чіткіший овал обличчя, помітно тонша талія, більш виражені риси фігури. Акторка перейшла на більш приталені та сміливі луки.

На церемонії нагородження "Оскар" зірка з'явилася в обтислій сукні в підлогу, яка підкреслює талію. Маккарті з посмішкою позувала перед камерами на червоній доріжці.

Меліса Маккарті. Фото: Getty Images

На 34-й щорічній вечірці Фонду Елтона Джона з боротьби зі СНІДом Маккарті з'явилася у червоній обтислій сукні з декольте. Зірка мала розкішний вигляд.

Меліса Маккарті. Фото: Getty Images

