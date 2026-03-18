Схудла на понад 40 кг: "головна товстушка" Голлівуду змінилася до невпізнання (фото)

Наталія Дума
Меліса Маккарті
Меліса Маккарті. Фото Getty Images, колаж "Телеграфу"

Зараз акторка має розкішний вигляд

Ще кілька років тому зірка фільмів "Шпигунка", "Піймай товстуху, якщо зможеш" та "Подружки нареченої" Меліса Маккарті була символом бодіпозитиву в Голлівуді. Вона не вписувалася у стандартні "90-60-90", але отримувала номінації на "Оскар". Сьогодні ж її зовнішність різко змінилася — акторка помітно схудла.

Це і запустило хвилю чуток про застосування препарату "Оземпік". "Телеграф" покаже, як виглядає Меліса Маккарті зараз. 55-річна зірка має просто розкішний вигляд.

Свій шлях до фігури мрії акторка розпочала ще у 2013-му. Маккарті зізнавалася, що її розмір раніше впливав на вибір її одягу: "Дві церемонії вручення премії "Оскар" тому я не могла знайти нікого, хто б пошив мені сукню". Проте вже у 2015-му році зірка запустила власну лінійку одягу, у якій є речі усіх розмірів.

Меліса Маккарті у 2013 році на шоу Джиммі Фелона. Фото: Getty Images

Однак жертвувати здоров'ям заради фігури зірка не готова. Схуднути їй вдалося завдяки спорту та зміні способу життя. Раніше вона розповідала, що займається боксом та пілатесом і уникає дієт.

"У нашій країні спостерігається епідемія, коли дівчатка та жінки погано ставляться до себе через те, як виглядає 0,5 відсотка населення. Це починається у дуже ранньому віці", — ділилася Меліса Маккарті

Меліса Маккарті до схуднення. Фото: Getty Images

Як зараз виглядає Меліса Маккарті

У 2025–2026 роках акторка почала з’являтися на публіці у значно стрункішому вигляді. За оцінками західних медіа, за роки вона могла втратити до 40+ кг — але сама точних цифр не називає.

Меліса Маккарті. Фото: Getty Images

Сьогодні Маккарті виглядає значно стрункішою. У неї чіткіший овал обличчя, помітно тонша талія, більш виражені риси фігури. Акторка перейшла на більш приталені та сміливі луки.

На церемонії нагородження "Оскар" зірка з'явилася в обтислій сукні в підлогу, яка підкреслює талію. Маккарті з посмішкою позувала перед камерами на червоній доріжці.

Меліса Маккарті. Фото: Getty Images

На 34-й щорічній вечірці Фонду Елтона Джона з боротьби зі СНІДом Маккарті з'явилася у червоній обтислій сукні з декольте. Зірка мала розкішний вигляд.

Меліса Маккарті. Фото: Getty Images

