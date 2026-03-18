Навіщо в Україні переводять годинники: чи можна скасувати перехід на літній час

Переведення стрілок годинників є скоріше даниною традиціям, ніж необхідністю

У березні 2026 року Україна знову перейде на літній час, перевівши стрілки на годину вперед. Водночас цю процедуру могли скасувати народні обранці, що ухвалили законопроєкт, який передбачав встановлення зимового часу як єдиного для всієї держави.

Станом на сьогодні це рішення так і не набрало чинності. "Телеграф" розповість, коли та як відбуватиметься перехід на літній час в Україні.

Чому не скасували переведення

Ухвалений Верховною Радою України у 2024 році, законопроєкт №4201 передбачав відмову від переведення годинників та встановлення зимового часу протягом усього року. Його пропонували назвати "єдиним київським часом" та визначити його часовим поясом GMT +2.

Картка законопроєкту №4201

Після цього президент Володимир Зеленський мав підписати відповідний документ протягом місяця, та скасувати переведення годинників двічі на рік. Проте, станом на 18 березня 2026 року, законопроєкт залишається без підпису президента і в Україні діють старі підходи до цього питання.

Законопроект №4201 все ще знаходиться на підписі в президента

Коли переводити годинники на літній час?

В Україні переведення годинників на літній та зимовий час зараз регулюється Постановою Кабінету Міністрів України №509 від 13.05.1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". Згідно з нею зміна часу здійснюється двічі на рік:

в останню неділю березня о 3:00 годині на 1 годину вперед;

в останню неділю жовтня о 4:00 годині на 1 годину назад.

Коли переводити годинники у 2026 році

Перехід відбудеться в останню неділю березня — у ніч з 28 на 29 березня. О 03:00 ночі стрілки годинника слід перевести на одну годину вперед.

Стрілки годинники потрібно буде перевести на одну годину вперед

Варто звернути увагу, що, таким чином, до кінця жовтня Україна знаходитиметься у східноєвропейському часовому поясі, який позначається UTC+3. Водночас, природним для України є саме київський час UTC+2, який наразі вважається "зимовим" і чинний з кінця жовтня до кінця березня. Це обумовлюється тим, що більшість території України знаходиться у другому часовому поясі. Лише невеликі частини на заході та сході держави знаходяться у першому та третьому часовому поясі відповідно.

Більша частина території України знаходиться у другому часовому поясі.

Перехід на літній час зазвичай сприймається складніше за осіннє переведення годинників. Адже він "забирає" у людей годину сну вночі, до чого варто підготуватись заздалегідь.

Як перевести механічний годинник

"Телеграф" вже повідомляв, що більшість сучасних пристроїв, зокрема смартфони, планшети та комп’ютери перейдуть на новий час автоматично. А механічні годинники та старі моделі телефонів доведеться налаштовувати вручну вранці 29 березня.

Механічні пристрої потребують делікатного підходу. Далі кілька правил, як не пошкодити механізм:

Не рекомендується змінювати час у проміжку між 21:00 та 03:00. У багатьох механізмах є функція автоматичної зміни дати. Втручання в роботу шестерень у цей момент може призвести до зламу календаря.

Варто обертати стрілки лише за годинниковою стрілкою (вперед), щоб не створювати зайвого навантаження на вузли механізму.



