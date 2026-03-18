Київ може накрити опадами: чи буде потепління перед єврейським Великоднем

"Єврейські кучки" таки дійдуть до України

Погода у Києві в кінці березня буде вологою. Місто накриють опади, проте попри дощі, столицю очікує справжній температурний сюрприз — у повітрі пахнутиме справжньою весною.

Згідно з прогнозом синоптиків ресурсу Метеофор,замість морозів до Києва прийде тепла волога маса. Температурні показники будуть відповідати нормі квітня.

Графік "квітневого" тепла у березні

Дні 25–26 березня розпочнуться з підвищеної вологості та невеликих дощів, проте суттєвого похолодання не принесе. Навпаки, киян очікують комфортні +14°C вдень, а нічна температура не опускатиметься нижче +4°C, що дозволить місту дихати м'яким весняним повітрям. Вже у п'ятницю, 27 березня, столицю чекає справжній пік весни з переважно сонячною погодою та повітря прогріється до +16°C.

Попри те, що вихідні 28–29 березня будуть дощовими, температура залишиться стабільно високою — у межах +14…+15°C. Навіть під час опадів у Києві відчуватиметься особливе тепло. Фінальні дні місяця, 30 та 31 березня, також пройдуть із вологою погодою, проте тенденція до тепла збережеться на рівні +13°C, тож березень передасть естафету квітню без жодного натяку на заморозки.

Варто зазначити, що цього року період "єврейських кучок" збігається з приходом теплих повітряних мас з півдня. Попри хмарність та вологість, стовпчики термометрів триматимуться на 5–7 градусів вище кліматичної норми для кінця березня.

Що таке "єврейські кучки"

Термін "єврейські кучки" — це народна назва періоду похолодання, дощів та сильного вітру, який зазвичай спостерігається за тиждень до єврейського свята Песах (Пасхи).

Це явище не є науковим метеорологічним терміном, а скоріше стійким фольклорним спостереженням, поширеним в Україні, Польщі та Білорусі.

З погляду фізики та метеорології, для цього є логічне пояснення. Песах завжди припадає на першу повню після весняного рівнодення. Період повні часто супроводжується зміною атмосферного тиску, що приносить із собою циклони, опади та посилення вітру. Оскільки дата свята прив'язана до місячного циклу, ці погодні зміни часто збігаються в часі.

Народні прикмети

Вважається, що "єврейські кучки" тривають близько тижня. У народі кажуть:

Якщо в ці дні холодно і дощить — літо буде помірним і не посушливим.

Якщо ж стоїть нетипова спека — очікуйте прохолодного літа.

До речі, цього року (2026) Песах розпочинається ввечері 1 квітня. Відповідно, пік "кучок" та мінливої погоди можна очікувати в останній тиждень березня.

