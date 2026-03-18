Погода готує сюрприз для Дніпра до "єврейських кучок"

Розслаблятися зарано

Погода у Дніпрі наприкінці березня та у першій половині квітня буде мінливою. Якщо фінал першого весняного місяця потішить майже травневим теплом, то квітень змусить знову згадати про куртки.

За прогнозами синоптиків порталу "Мета.Погода", мешканцям міста варто готуватися до хмарного неба та періодичних опадів. "Телеграф" розповість детальніше про погоду.

Березень завершиться аномальним теплом

У середу, 25 березня, потепління почне набирати обертів. Вдень очікується комфортна температура до +14°C, а ніч нарешті перестане бути морозною — стабільні +7°C. Небо залишатиметься хмарним, але повітря вже буде по-справжньому весняним.

Перший різкий стрибок погоди станеться у четвер, 26 березня. Стовпчики термометрів злетять одразу до +19°C. Ніч також буде рекордно теплою для цієї пори року — до +14°C.

Температура трохи "присяде" до +12°C вдень та +9°C вночі 27 березня.

Повітря прогріється до +20°C у суботу, 28 березня. Крізь хмари нарешті почне пробиватися сонце, а нічна температура триматиметься на позначці +15°C.

Кульмінація березневого тепла припаде на 29 березня. Синоптики прогнозують пікові +21°C вдень. Це буде найтепліший день усього місяця, який завершить березень на мажорній ноті перед тим, як у квітні в місто "увірвуться" єврейські кучки.

Квітень і "єврейські кучки"

Проте вже з 1 квітня ситуація зміниться. Саме на початок місяця припадає юдейський Песах (з 1 по 9 квітня). В цей період переважатиме хмарність, а денна температура коливатиметься в межах +12°C…+15°C, що підтверджує народні прикмети про прохолодну погоду перед справжнім весняним теплом.

