Є три сценарії, як закінчиться війна: WSJ дав другий за пів року прогноз по Україні

Виснаження ресурсів Росії не розглядається як рушійний фактор у завершенні війни

Найімовірнішим розвитком подій для України у 2026 є те, що війна з Росією продовжиться. Однак є чималий ризик, що українська армія не витримає довго.

Про це пише The Wall Street Journal. У матеріалі розглядається три варіанти завершення війни в Україні.

Що треба знати:

Жоден з варіантів не передбачає поразки Росії

Продовження війни протягом 2026 розглядається як найімовірніший сценарій розвитку подій

У прогнозах WSJ не покладає великих сподівань на переговори

Які прогнози для України публікує WSJ:

Продовження війни. Цей сценарій видання називає найімовірнішими у 2026 році. Адже наразі не має кардинальних змін ані на фронті, ані в позиції Кремля щодо миру. Втім є думка, що "українська армія зламається раніше, ніж економіка РФ". Однак наразі Україна та її армія ще далекі від краху.

Україна здається першою. Тут йдеться про те, що в умовах послаблення підтримки партнерів, вичерпування сил, Київ буде змушений піти на угоду. У кращому випадку, на думку WSJ, йдеться про більш-менш рівноправний компроміс.

Росія поступово втрачає хватку. Це може бути обумовлено тим, наскільки сильно еліта РФ втомиться від війни та збитків, які вона завдає. Йдеться не тільки про економічне виснаження ресурсів, а й військове. Адже зараз Москва отримує чималу підтримку від Китаю, але цей ресурс теж може скінчитись. Водночас ознак того, що російського президента Володимира Путіна хоч якось турбує ситуація в середині Росії чи реакція еліт, немає.

Зауважимо, що це не перший прогноз WSJ щодо війни в Україні та її вирішення. У серпні 2025 видання називало два найімовірніших сценарії, які так і не здійснились. Зокрема:

Корейський сценарій. Україна має погодитись на те, що Росія окупувала частину її територій. Тут йдеться про заморожування конфлікту, при якому частина територій залишається під окупацією, а Київ отримує гарантії безпеки для підконтрольних земель.

Україна має погодитись на те, що Росія окупувала частину її територій. Тут йдеться про заморожування конфлікту, при якому частина територій залишається під окупацією, а Київ отримує гарантії безпеки для підконтрольних земель. Капітуляції України на умовах Росії. Тобто фактично Київ має змиритись зі своїм положенням на фронті та дати Москві те, що вона вимагає. На той момент йшлось не тільки про територіальні поступки, а й про обмеження армії, демілітаризацію та відмову від вступу в НАТО.

