Есть три сценария, как закончится война: WSJ дал второй за полгода прогноз по Украине

Истощение ресурсов России не рассматривается как движущий фактор в завершении войны

Наиболее вероятным развитием событий для Украины в 2026 году является то, что война с Россией продолжится. Однако есть большой риск, что украинская армия не выдержит долго.

Об этом пишет The Wall Street Journal. В материале рассматриваются три варианта завершения войны в Украине.

Что нужно знать:

Ни один из вариантов не предусматривает поражение России

Продолжение войны в течение 2026 года рассматривается как наиболее вероятный сценарий развития событий

В прогнозах WSJ не возлагает больших надежд на переговоры

Какие прогнозы для Украины публикует WSJ:

Продолжение войны. Этот сценарий издание называет наиболее вероятными в 2026 году. Ведь пока нет кардинальных изменений ни на фронте, ни в позиции Кремля относительно мира. Впрочем, есть мнение, что "украинская армия сломается раньше, чем экономика РФ". Однако сейчас Украина и ее армия еще далеки от краха.

Украина капитулирует первой. Здесь говорится, что в условиях ослабления поддержки партнеров, исчерпывания сил, Киев будет вынужден пойти на соглашение. В лучшем случае, по мнению WSJ, речь идет о более или менее равноправном компромиссе.

Россия постепенно теряет хватку. Это может быть обусловлено тем, насколько сильно элита РФ устанет от войны и ущерба, который она наносит. Речь идет не только об экономическом истощении ресурсов, но и военном. Сейчас Москва получает немалую поддержку от Китая, но этот ресурс тоже может закончиться. В то же время, признаков того, что российского президента Владимира Путина хоть как-то беспокоит ситуация внутри России или реакция элит, нет.

Отметим, что это не первый прогноз WSJ о войне в Украине и ее завершении. В августе 2025 года издание называло два наиболее вероятных сценария, которые так и не осуществились. В частности:

Корейский сценарий. Украина должна согласиться с тем, что Россия оккупировала часть ее территорий. Речь идет о замораживании конфликта, при котором часть территорий остается под оккупацией, а Киев получает гарантии безопасности для подконтрольных земель.

Капитуляция Украины на условиях России. То есть, фактически, Киев должен смириться со своим положением на фронте и дать Москве то, что она требует. Речь шла не только о территориальных уступках, но и об ограничении армии, демилитаризации и отказе от вступления в НАТО.

