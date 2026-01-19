Ситуація погіршилась. Які графіки діють у всіх регіонах України 19 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у понеділок, 19 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ та Київська область

Діють екстрені відключення. Енергетики працюють без перерв 24/7, щоб забезпечити киян світлом з орієнтовною періодичністю: близько 3 годин зі світлом та 10 годин без. Однак ситуація не рівномірна і може змінюватись протягом дня. Дати точний графік поки що неможливо.

Волинська область

Графік відключення світла у Луцьку та Волинській області 19.01.2026

Дніпропетровська область

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 19.01.2026

Житомирська область

Графік відключення світла у Житомирській області 19.01.2026

Закарпатська область

Графік відключення світла у Закарпатській області 19.01.2026

Запорізька область

Графік відключення світла у Запорізькій області 19.01.2026

Івано-Франківська область

Графік вимкнення світла в Івано-Франківській області 19.01.2026

Кіровоградська область

Графік відключення світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 19.01.2026

Львівська область

Графік відключення світла у Львівській області 19.01.2026

Миколаївська область

Графік відключення світла у Миколаївській області 19.01.2026

Одеська область

Графік відключення світла в Одеській області 19.01.2026

Полтавська область

Графік відключення світла у Полтавській області 19.01.2026

Рівненська область

Графік відключення світла у Рівненській області 19.01.2026

Сумська область

Графік відключення світла у Сумській області 19.01.2026

Тернопільська область

Графік відключення світла у Тернопільській області 19.01.2026

Харківська область

Графік відключення світла у Харківській області 19.01.2026

Хмельницька область

Графік відключення світла у Хмельницькій області 19.01.2026

Черкаська область

Графік відключення світла у Черкаській області 19.01.2026

Чернівецька область

Графік відключення світла Чернівці та область 19.01.2026

Чернігівська область

Графік відключення світла у Чернігові та області 19.01.2026

Як повідомляв "Телеграф", раніше в YASNO пояснили, чому ситуація зі світлом у Дніпрі різко погіршилася.