Росія завдала ударів по Харкову та Запоріжжю - над містами здіймається дим (фото, відео)

Місцеві мешканці повідомили про перебої з електрикою і не тільки

Росія вдарила по Харкову та Запоріжжю. В обох містах очевидці бачать дим на місці ударів. Ворог атакував інфраструктуру.

Харків

Атака почалась близько 10 години ранку. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по Слобідському району. Пізніше були зафіксовані ще прильоти. Щонайменше один з них — по тому ж району. Попередньо повідомлялось про загрозу удару балістичними ракетами. Моніторингові канали повідомляють, що проти Харкова застосовують реактивну артилерію, окрім ракет.

"Кількома ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, наніс значні пошкодження. Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого бпла — без постраждалих", — повідомив Терехов.

До цього в місті фіксували ворожі ударні дрони та розвідників. Місцеві джерела повідомляють про щонайменше шість вибухів протягом останньої години. В деяких харків'ян після цього фіксуються перебої з електропостачанням — блимає світло. Нагадаємо, в області вже діють графіки аварійних відключень.

Запоріжжя

Від повітряної атаки росіян потерпає і Запоріжжя. З 9 ранку ворожі безпілотники атакують область та обласний центр. За повідомленням очільника ОВА Івана Федорова, попередньо, без постраждалих в Запоріжжі. "В окремих районах можуть бути перебої з водо-, електро- постачанням. Спеціалісти тримають ситуацію під контролем", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни також вдарили по об'єкту ДТЕК в Одесі. Били вони по енергосистемі України і напередодні. В одному з міст — блекаут, ситуацію ускладнюють морози.