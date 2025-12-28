Гуляє Лондоном у рясі і критикує ЗСУ: де зараз екснардеп від "Слуги народу" Дмитрук, який втік з України

Експолітик демонструє свою любов до УПЦ МП

Артем Дмитрук — колишній народний депутат від "Слуги народу", колаборант із російськими окупантами, і прибічник УПЦ МП. У серпні 2024 року йому повідомили про підозру у побитті військового і він втік незаконно за кордон.

Що варто знати

Після повідомлення про підозру в побитті військового та правоохоронця Артем Дмитрук таємно перетнув кордон із Молдовою та вилетів до Європи, через що був оголошений у міжнародний розшук

За кордоном екснардеп дає інтерв'ю росмедіа, де критикує ЗСУ

Він оселився і престижному ЖК Лондона, де живе своє "найкраще життя"

Ставлення Дмитрука до України та релігії

Дмитрук активно захищав Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП). Він навіть став іподияконом цієї церкви влітку 2024 року. У 2024–2025 роках екснардеп давав інтерв’ю російським медіа, де критикував українську владу.

Артем Дмитрук. Фото: t.me/dmytrukartem

Його інформаційні канали в соцмережах неодноразово блокували. Наприклад, TikTok видалив його аккаунт через поширення матеріалів із проросійськими наративами.

За даними розслідування, подія з військовим сталася орієнтовно восени 2023 року під час конфлікту між Дмитруком і чоловіком у столиці, який мав статус військовослужбовця.

Артем Дмитрук

У серпні 2024-го слідчі офіційно повідомили про підозру депутату. Дмитрук не з’явився на виклики слідчих ДБР і незаконно перетнув територію України, що призвело до внесення його до міжнародного розшуку та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту в іноземній юрисдикції.

За інформацією журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Дмитрук пішки перейшов пункт пропуску з Молдовою. У Кишиневі він сідав на рейс до Риму.

Артем Дмитрук

Де зараз Артем Дмитрук

Після втечі з України Дмитрук оселився в Лондоні з родиною, у престижному житловому комплексі, де оренда коштує тисячі доларів на місяць, і, за даними bihus.info, саме там проводить свій час. Він критикував дії ЗСУ у Курській області і після обстрілів України Росією, закликав до миру.

Дмитрук у засвітився в Лондоні у рясі священника. Він разом із родиною гуляв Гайд-парком у такому вбранні. Про це повідомили у Телеграм-каналі Рух "Чесно".

