Гуляет по Лондону в рясе и критикует ВСУ: где сейчас сбежавший из Украины экс-нардеп от "Слуги народа" Дмитрук

Эксполитик демонстрирует свою любовь к УПЦ МП

Артем Дмитрук — бывший народный депутат от "Слуги народа", коллаборант с российскими оккупантами и сторонник УПЦ МП. В августе 2024 года ему сообщили о подозрении в избиении военного и он скрылся незаконно за границу.

Что следует знать

После сообщения о подозрении в избиении военного и правоохранителя Артем Дмитрук тайно пересек границу с Молдовой и вылетел в Европу, из-за чего был объявлен в международный розыск

За рубежом экс-нардеп дает интервью росмедиа, где критикует ВСУ

Он поселился и в престижном ЖК Лондона, где живет свою "лучшую жизнь"

Отношение Дмитрука к Украине и религии

Дмитрук активно защищал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Он даже стал иподиаконом этой церкви летом 2024 года. В 2024-2025 годах экс-нардеп давал интервью российским медиа, где критиковал украинские власти.

Артём Дмитрук. Фото: t.me/dmytrukartem

Его информационные каналы в соцсетях неоднократно блокировались. Например, TikTok удалил его аккаунт из-за распространения материалов с пророссийскими нарративами.

По данным расследования, событие с военным произошло ориентировочно осенью 2023 года во время конфликта между Дмитруком и мужчиной в столице, имевшим статус военнослужащего.

Артем Дмитрук

В августе 2024 года следователи официально сообщили о подозрении депутату. Дмитрук не явился на вызовы следователей ДБР и незаконно пересек территорию Украины, что привело к внесению его в международный розыск и избранию меры пресечения в виде ареста в иностранной юрисдикции.

По информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Дмитрук пешком перешел пункт пропуска с Молдовой. В Кишиневе он садился на рейс в Рим.

Артем Дмитрук

Где сейчас Артем Дмитрук

После побега из Украины Дмитрук поселился в Лондоне с семьей, в престижном жилом комплексе, где аренда стоит тысячи долларов в месяц, и, по данным bihus.info, там проводит свое время. Он критиковал действия ВСУ в Курской области и после обстрелов Украины Россией призывал к миру.

Дмитрук засветился в Лондоне в рясе священника. Он вместе с семьей гулял по Гайд-парку в таком наряде. Об этом сообщили в Телеграмм-канале Движение "Честно".

