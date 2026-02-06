Что "бурили" в этом городе на Сумщине и откуда взялось его название

Это один из самых древних городов Сумщины.

На берегу реки Чаши, недалеко от Путивля, стоит небольшой город с многовековой историей. Бурынь упоминается в летописях еще с XIV века, но до сих пор хранит тайны своего прошлого, ожидающих исследователей.

Сегодня Бурынь – административный центр общины в Сумской области. Но за этим скромным названием скрывается одно из древнейших поселений региона, которое помнит времена Киевской Руси, литовского владычества и казацкого времени. Телеграф расскажет об этом подробнее.

"Бырынь" в летописях XIV века

Первое документальное упоминание о Бурыне датируется концом XIV века. В "Списке русских городов дальних и близких" — летописном документе 1387-1392 годов — поселение фигурирует под названием "Бырынь".

Это делает Бурынь одним из старейших населённых пунктов Сумщины. Впоследствии город появляется и в Литовской метрике конца XV века, что подтверждает его давность и историческое значение.

Откуда взялось название?

Происхождение названия "Бурынь" до сих пор остается предметом дискуссий. Есть две основные версии, ни одна из которых не имеет окончательного документального подтверждения.

Согласно первой гипотезе, город основан племенами, которых называли бурами. Именно от их названия и происходит топоним Бурынь. Большинство историков считают эту версию наиболее вероятной, связывая название с древнерусским родовым именем или племенным названием.

Герб города Бурынь

Другая, более поздняя легенда, утверждает, что в этих местах когда-то жил помещик с фамилией Бурый, и именно он дал название поселению. Однако эта версия выглядит менее убедительной, учитывая средневековые упоминания о городе.

Старая и Новая Бурынь: как рос город

Как и большинство древних поселений, Бурынь возникла на берегах реки – там, где было удобно жить, вести хозяйство и защищаться от врагов. Древнейшей частью города считается современная улица Вознесенская, которую раньше называли Старая Бурынь.

Здесь стояли жилые дома и помещичьи дворы. В частности, в бывшем нарсуде (ныне — церковь) располагался дом местного врача-помещика Вечерки. Его имение состояло из нескольких зданий — сегодня в них работают ветклиника, ветлаборатория и старое сооружение бывшего молокозавода, который в древности называли сыродельней.

Позже жители начали осваивать Новую Бурынь – территорию, где сейчас проходит улица Первомайская. Здесь размещались административные здания, торговые заведения, сельская управа, церковь и магазины.

Бурынь сегодня

Современная Бурынь — это небольшой, но важный для окрестностей город Сумской области, центр одноименной территориальной общины с аграрной экономикой и ощутимым влиянием войны на повседневную жизнь. Через Бурынь проходит железнодорожная ветка, исторически обеспечивавшая вывоз сельхозпродукции и сообщение с Конотопом, Сумами и другими городами.

Как приграничная к российской границе область, Сумщина с первых дней полномасштабного вторжения испытывает обстрелы и угрозы, которые не обходят и Буринскую общину. Война усилила миграционные процессы: часть людей уехала, но в то же время некоторые внутренне перемещенные поселились в Бурине и селах общины.

