Колишній спортсмен на пенсії став пропагандистом Кремля

Дворазовий олімпійський чемпіон із біатлону Дмитро Васильєв заявив, що норвежці заважають РФ у спорті. Норвегія нібито не дає росіянам брати участь у міжнародних змаганнях у лижних перегонах та інших видах спорту.

Що потрібно знати

Норвегія проти повернення РФ у світовий спорт під час війни

Васильєв заявив про підлість норвежців

Мережа сміється зі слів російського чемпіона

Відповідний коментар Васильєва наводить російська преса. За його словами, норвежці перешкоджають поверненню російських спортсменів на міжнародні старти. При цьому Дмитро зробив випад у бік 11-разового олімпійського чемпіона Йоханнеса Клебо, назвавши того "липовим".

Усі ці липові 11-кратні олімпійські чемпіони й половину своїх медалей би не здобули, якби наш Большунов, і не тільки він, був допущений на міжнародну арену. Це саме стосується і жіночих лиж, та й багатьох інших видів спорту. Але "борці за справедливість", тобто норвежці та подібні до них, які заважають виступу наших спортсменів, здатних їх обіграти, вже діють на останньому подиху. Вони судорожно намагаються відтягнути наше повернення на міжнародну арену, роблять усілякі підступи. Дмитро Васильєв

Дмитро Васильєв/Фото: twitter.com/sporta_fanat

У мережі лише посміялися зі слів Васильєва. Користувачі нагадали Дмитрові, що міжнародна ізоляція російського спорту – це результат роботи не Норвегії, а глави Кремля Володимира Путіна, який розв’язав війну в Європі.

Норвегія та Клебо виступають проти повернення РФ до міжнародного спорту, поки в Україні триває війна. Через це росіяни часто ображають норвежців, а зірку лижного спорту називають "нелегетимним".