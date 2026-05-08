"Ми що в борщ комусь нагадали?" у Росії почалася істерика через нове рішення МОК
Видні російські функціонери не згодні з позицією головного спортивного органу світу
Заслужена тренерка СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова заявила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) хоче занапастити Росію. Напередодні МОК залишив санкції проти РФ у силі, але зняв обмеження з Білорусі.
- МОК рекомендував не знімати обмеження з Росії
- У РФ це рішення викликало істерику
- Російський спорт перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну
Відповідний коментар Тарасової наводить російська преса. Тетяна й досі нібито не розуміє, через що російських спортсменів, зокрема фігуристів, не пускають на міжнародні старти.
Я просто втратила мову. Вони хочуть нас занапастити, але в них це все одно не вийде. Ми сильні, і наші учні сильні, і наша команда сильна. Як вони можуть так порушувати своє слово. Вони говорили про чотири роки, тому що так може бути?
Нас хтось колись захищатиме? За нами правда. Це жахливі новини. Вони отримали від WADA все, що можна було, а наші над чимось працювали. Чому так? До кого нам із цим звертатися? Що взагалі відбувається? Ми що в борщ нагадували комусь?
Ми нічого не порушили, правда, за нами. Їм не можна вірити, жодному їхньому слову. Вони порушують усі свої обіцянки. Я вважаю, що нас мають захистити люди, які володіють цим питанням.
Депутатка Держдуми, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова поскаржилася, що військові конфлікти ведуть і інші країни, але страждає від санкцій у спорті лише Росія.
Коли почула про Логінову, одразу вирішила, що почнуть це чіпляти під час відновлення ОКР. Що є зачіпка, хоча чіплятися вже нема за що. Є й інші країни, де є воєнні конфлікти. Але їм це у провину не ставлять.
Ми виправили те, що потрібно було зробити. І відразу підключили WADA, теми з якої можуть бути вічними. З чого почалося, тим вони намагаються закінчити. Я припускаю, що зараз є людський чинник політики всередині виконкому МОК. Це можна довго зволікати. Хоча низка федерацій нас повертають із прапором та гімном. Інші навіть у нейтральному статусі нас не повернули, аргументуючи це рекомендаціями МОК.
Депутат Держдуми, голова Асоціації лижних видів спорту Росії Дмитро Свищев заявив, що МОК не повертає РФ через "виск сусідів".
Для білорусів це гарна історія. Для нас нічого хорошого не сталося. Справу продовжувати треба, порушувати всі проблемні питання, домовлятися. Потрібно вирішувати це швидше.
Наші спортсмени перебувають у складній ситуації. Крик наших сусідів не зупиняється, що і є причиною нашого відновлення. Михайло Дегтярьов та його команда в найактивнішій роботі.
Впевнений, найближчим часом це питання буде вирішено. Процес переговорів не зупиняється. Тут не слід чекати наступного засідання. Потрібно працювати у щоденному режимі. Наше повернення може бути до наступного засідання.
Нагадаємо, остання рекомендація МОК говорить, що російських атлетів слід допускати на міжнародні старти в нейтральному статусі (без прапора та гімну). Проте деякі федерації дозволяють росіянам змагатися під своїм прапором.